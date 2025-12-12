FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは12月12日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「限界突破！クリスマスセール」を開始した。12月19日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。ゲーマー人気の高いGPUを中心にエントリーからハイエンドクラスまで幅広いラインナップでゲーミングPCを特価販売する。

特に今回のセールで注目したいのがRyzen 7 9800X3D搭載モデルで、「FRGHLMB650/WS1206」はGeForce RTX 5080、「FRGHLMB650/WS12100」はRadeon RX 9070 XTを搭載し、最新ゲームをプレイしたいゲーマーにも、4K動画編集、3D制作などの高負荷作業を快適にしたいクリエイターにもおすすめのモデルとしている。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS1206」 セール価格429,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・【MSI製マザーボード】AMD B650 チップセット

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5080 (MSI製)

・1000W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS12100」 セール価格344,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・【MSI製マザーボード】AMD B650 チップセット

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS1205」 セール価格176,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・AMD B550 チップセット

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。