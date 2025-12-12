フィールズは、「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年を記念して、「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」に同社ブースの出展が決定。さらに、「ぱちんこエヴァンゲリオン」初の公式LINEスタンプとなる「ぱちんこエヴァンゲリオン20周年記念スタンプ第1弾」を発売し、20周年記念映像の第3弾を配信した。

「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」に歴代のぱちんこ・パチスロエヴァンゲリオンが集結！

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年企画の集大成として、2026年2月に横浜アリーナにて3日間限定で開催される大型フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」内の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」に、「ぱちんこ・パチスロエヴァンゲリオン」の20周年を記念した特設ブースが出展される。

特設ブースには歴代の「ぱちんこ・パチスロエヴァンゲリオン」の実機が展示され、2025年12月22日に導入開始となる「e 新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～」の実機(イベント特別仕様)を体験できる。

また実機を試打するとオリジナルデザインの缶バッジがプレゼントされるなど、さまざまな企画も予定されている。

「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」は、2026年2月21日(土)～2月23 日(月・祝)に横浜アリーナにて開催。各詳細はイベント特設サイトにて。

ファン待望の名シーンや人気の演出が初のLINEスタンプに

20 年にわたり多くのファンに愛されてきた「ぱちんこエヴァンゲリオン」シリーズ。その象徴的な演出やおなじみの名セリフが初めてLINEスタンプとして登場する。ファン同士のやり取りはもちろん、日常会話でも使いやすいデザインとなっている。

「ぱちんこエヴァンゲリオン20周年記念スタンプ第1弾」は、LINEスタンプショップにて、価格は300円(100コイン)。

「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像第3弾は、歴代「レイ背景」の軌跡を紹介

「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像、第2弾映像「ギミック・筐体のシン化」に続き、第3弾として、シリーズを象徴する演出「レイ背景」の軌跡をまとめた映像が公開された。

第1作目の「CR新世紀エヴァンゲリオン」から、すべての「ぱちんこエヴァンゲリオン」に搭載されてきた歴代の「レイ背景」を振り返ることができる映像となっている。

「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像第3弾「レイ背景の軌跡」

「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念の各詳細は特設サイトにて。