俳優の川口春奈と安住紳一郎アナウンサーが、12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)で司会を務めることが決定し、このほど同局で行われた取材会に出席した。川口は3年連続3回目、安住アナは14年連続14回目の司会となる。

川口は「3年連続で安住さんとまた『レコード大賞』の司会を務めさせていただけること、本当にうれしく思っています。毎年自分が一番楽しんでいるんじゃないかというぐらい、視聴者目線でも楽しんでいるんですけど、今年もたくさんのステージを存分に楽しみたいと思います」と意気込み。

安住アナは「『レコード大賞』私自身もすごく楽しみにしていまして、年末にアーティストの皆さん方の力の入ったステージを全国の視聴者に届けることができる、またそのお手伝いができることをうれしく思っています。そして今年はまた川口さんと一緒ということで頼もしく思っています」と語った。

川口は昨年、前半はパンツスタイル、後半は真っ赤なドレスで美貌を放った。今年の衣装について聞かれると「まだ全然決めてないんですけど、昨年はパンツスタイルとドレスで、せっかくお着換えさせていただけるのであれば、ちょっとした変化はしたいなと思います」と答え、「ステージもすごく華やかで豪華で、アーティストの方たちもものすごくきれいなお召し物だと思うので、そこに邪魔をしない形で、でも、年末にふさわしいような華やかな感じでいけたらいいなと思っています」と話した。

安住アナは、川口の昨年の衣装について「オープニングのときにお召しになっていたのが、クリーム色のパンツで、非常に珍しいというか、デザインのこったもので、衣装で人を楽しませるお仕事なんだなと痛感しましたし、とてもよくお似合いになっていましたし、Fのマークのベルトをなさっていたのでフェンディかなと思ったらやっぱりフェンディでした」と絶賛。川口は「見てくださってありがとうございます」と笑顔を見せた。