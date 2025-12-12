俳優の川口春奈と安住紳一郎アナウンサーが、12月30日にTBSで生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(17:30～22:00)で司会を務めることが決定し、このほど同局で行われた取材会に出席した。川口は3年連続3回目、安住アナは14年連続14回目の司会となる。

川口は「3年連続で安住さんとまた『レコード大賞』の司会を務めさせていただけること、本当にうれしく思っています。毎年自分が一番楽しんでいるんじゃないかというぐらい、視聴者目線でも楽しんでいるんですけど、今年もたくさんのステージを存分に楽しみたいと思います」と意気込み。

安住アナは「『レコード大賞』私自身もすごく楽しみにしていまして、年末にアーティストの皆さん方の力の入ったステージを全国の視聴者に届けることができる、またそのお手伝いができることをうれしく思っています。そして今年はまた川口さんと一緒ということで頼もしく思っています」と語った。

今年、大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されているのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの夢中「夢中」の10曲。Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。

また、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、CUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組が決定している。

川口は、楽しみにしているアーティストを聞かれると「皆さんミセスさんは大注目だと思いますし、個人的にも楽しみです」と答え、新人賞に関しても「HANAは私も大好きだし、今年デビューですけど、ものすごい勢いでご活躍されているので、生でステージを見るのをすごく楽しみにしています」と期待。

安住アナは「ミセスの3連覇に注目がいくと思いますし、Mrs. GREEN APPLEの『レコ大』当日のステージングが音楽業界からもすごく評価が高くて、大森(元貴)さん中心に30日に合わせてきているのかなというパフォーマンスが真横で見ていてもわかりますし、それを見つめる同業や音楽関係者の皆さん方からの熱視線もあり、そういう空気感が楽しみです」と述べ、「HANAやBOYNEXTDOORの皆さん方の思いも熱いですし、幾田りらさんが1人になって登場とか、アイナ・ジ・エンドさんも違う形で『レコ大』のステージがあって。キャリアをしっかり持っている皆さん方がそろい踏みするんだなと、頼もしい感じがしています」と語った。