カバンによって金運アップしたり、貧乏体質になったりするなんて、ちょっと意外ですよね。では、お金持ちが持つカバンにはどのような特徴があるのでしょうか？ また、貧乏体質を招きやすいカバンとはどんなものなのでしょうか。

◆お金持ちのカバンは長持ちする

「お金持ちはブランド品のカバンをたくさん持っていそう」というイメージを持つ人も多いと思います。しかし実際は、お金持ちほど堅実。

複数のカバンを持つ人もいますが、高額なものを何点も買いそろえているわけではなく、1～2点を大切に使う傾向があります。

そして、その大切にする方法が違います。

高額なブランド品には、オーバーホールといってメンテナンスサービスが用意されていることが多く、皮の剥げやほつれを直すことで新品同様によみがえります。

オーバーホールには数万円～十万円ほどかかりますが、常に美しい状態のカバンを持つことで、周囲からよい印象を持たれ、よい運も引き寄せやすくなるのです。

◆安価なカバンやバッグでもメンテナンスをしっかりすればOK

とはいえ、「高いブランドバッグなんて買えない」と思う人も多いでしょう。でも大切なのは、値段ではありません。カバンの「状態」がよいかどうかなのです。

たとえ安価なカバンであっても、キレイに保たれ、丁寧に扱われているものなら、よい運気を引き寄せることができます。

チェックしたいのは、革が剥げていないか、ほつれがないか、チャックや金具がスムーズに動くかといった基本的なポイントです。

カバンやバッグはモノの家。

開運や金運アップのために「家をキレイに整える」と言われますが、カバンも同じです。もちろん、中身も整理整頓することを忘れないでくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

