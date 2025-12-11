2026年3月で「SCHOOL OF LOCK!」退任を発表…GENERATIONS小森隼、パーソナリティ就任から“6年”で区切りをつけた理由とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）12月1日（月）～4日（木）は、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。

12月1日（月）の放送では、ゲストにGENERATIONS・小森隼さんが登場！ 先日「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM）のパーソナリティを退任することを発表した小森さん。ここでは、退任を決断した経緯について伺った模様をお届けします。

◆“6年”で区切りをつけた理由

れなち：さまざまな番組パーソナリティが登場するラジオフレンズWEEK！ 今日はTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」のこもり校長こと、GENERATIONSの小森隼さんをお迎えしました！

小森：よろしくお願いします！

れなち：退任されるんですね……！

小森：そうなんです。2020年4月から「SCHOOL OF LOCK!」をやらせていただいているんですけれども、来年の3月いっぱいでの退任を発表させていただきました。

れなち：2020年4月から4代目の教頭先生として参加して、その翌年から4代目の校長になり、平日の夜10時から10代の生徒（※「SCHOOL OF LOCK!」内でのリスナーの呼称）たちとお話してきて、退任するときには丸6年！ これまでを振り返っていかがですか？

小森：就任したときに「中学1年生で出会った子が成人（18歳）を迎えるまでの6年間は見届けたいな」っていうぼんやりとした目標があったんですよ。それこそ、（「SCHOOL OF LOCK!」初代教頭の）マンボウやしろさんからも、そういうお話をしていただくこともあったり、いろいろなタイミングが重なって今……みたいな感じですね。

れなち：これまで、さかた校長（銀河ゆめゆめ 坂田光さん）、ぺえ教頭、COCO教頭（CRAZY COCOさん）という（歴代の校長や教頭を）見送ってきたなかで、今度は自分が発表する側になったじゃないですか。どんな思いになりました？

小森：やっぱり、自分の言葉で伝えようと思っても「自分の言葉って、こんなに出ないんだな」っていう戸惑いはありましたね。

れなち：これまでも、いろんな節目を迎えられたなかでも緊張感があったというか、みんな固唾を呑んで見守っている感じが（ラジオ越しに）伝わってきました。

＊

れなち：（パーソナリティを）6年間務めたっていうのもありますけど、小森さんは今年で30歳？

小森：30歳になりました。

れなち：そういうところも、今後の働き方を考えるきっかけになったりしましたか？

小森：かなり大きかったですね。自分が30歳になるタイミング、就任から丸6年、「SCHOOL OF LOCK!」も番組が始まってから20周年を迎えて、グループ（GENERATIONS）としても“再出発”みたいなところがあったので、急に全部の点が線につながったタイミングがここだったっていう。

れなち：なるほど。

小森：それもあって「新しい人にバトンを渡していかなきゃ」と……。「SCHOOL OF LOCK!」自体が世襲制というか、バトンを受け渡していく番組なので、やっぱり、僕の代で番組を止めるわけにはいかないですし、もらったバトンを渡していかないとな、みたいなことをずっと考えていたタイミングで、本当に点が線につながった感じですね。

