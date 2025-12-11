MAZZEL・TAKUTO「どこの事務所でもいいわけではなかった」「日髙さんとBMSGだから…」オーディション応募を決めた理由を明かす

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月21日（金）、28日（金）放送ゲストは、SKY-HI（スカイハイ）さんが代表取締役CEOをつとめる「BMSG（ビーエムエスジー）」の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のリーダー・TAKUTOさんです。この記事では28日の模様をお届けします。

BMSGオーディション参加当時のことなどを振り返っていただきました。

MAZZELは、KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI のメンバーからなるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。オーディションドキュメンタリー番組「MISSION×2（ミッション・ミッション）」から誕生し、2023年5月にメジャーデビュー。高いパフォーマンス力と独自の世界観で注目を集めています。

11月26日に4thシングル「Only You」をリリース、12月24日（水）にはライブBlu-ray＆DVD「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」をリリース予定。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。TAKUTOさんの1つ目のモーメントは「2006年、母の影響で初めてダンスレッスンを受ける」、2つ目のモーメントは「2016年、初めてお仕事としてバックダンサーのお話をいただく」でした。

こっちのけんと：それでは先週の続きです。TAKUTOさんの人生3つ目のモーメントは。

TAKUTO：「2022年頃、BMSGのオーディションに応募する」です。

こっちのけんと：来ました！ 先にデビューしているBMSGのグループ、BE:FIRSTの活躍は知っていましたか？

TAKUTO：はい、もちろん知っていましたし、それこそ、先週お話ししたときに出会ったスタッフさん経由で、BMSGとお仕事させていただいたりしていました。

こっちのけんと：なるほど。既にお仕事もしているし、「オーディションするんだ」「応募しよう！」という形で。

TAKUTO：そうです。

こっちのけんと：昔から縁がありますね。当時、ダンスインストラクターもされてたんですか？

TAKUTO：そうなんですよ。

こっちのけんと：ということはダンスの先生として人生を歩む可能性もあった。

TAKUTO：あったと思いますね。

こっちのけんと：気持ちとしては、やはりテレビで歌ったり踊ったりしたいという思いはありましたか？

TAKUTO：（当時、自分が）バックダンサーをやる側の気持ちの部分で、メインはアーティストさんだから……というのがありましたが、自分もステージに立っているんだし、思いっきりいろんな自分の好きな表現をしてみたい、っていう気持ちは、どこかであったと思います。近くでBE:FIRSTだったり、ほかのアーティストの方とかを見ていると、「挑戦してみたいな」っていう思いが徐々に。

こっちのけんと：そうですよね。BE:FIRSTさんとかも多分、ほぼ年代としては同じぐらいで活躍しているのを見ると、自分もやってみたい、チャレンジしてみたいってなりますよね。実際、オーディションを受けて感じたこととかありますか？ 事務所に合うかどうかみたいなのも多分あるじゃないですか。

TAKUTO：それで言うと、どこの事務所でもいいからアーティストになりたいとかというわけではなく、逆に、日髙さん（SKY-HIさん）とBMSGだからやってみたい、という気持ちがやっぱりすごく大きくて。

こっちのけんと：なるほど。

TAKUTO：逆にそこじゃなかったらいいやぐらいではあったので。日髙さんの言葉とかを映像や文章で見たりしたときに、「この人、なんだ……」「すごいな」というのがあって、「この人についていってみたい！」というので応募しました。

こっちのけんと：その熱量というか、SKY-HIさんの企業理念に共感して。だからこそBMSGで活躍できているというか、やっぱり元からの思いと合うものがあったんですね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT