AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）・グループF第6節が11日に行われ、ガンバ大阪（日本）とラーチャブリー（タイ）が対戦した。

G大阪は2025明治安田J1リーグで17勝6分15敗の成績を残し、9位でシーズンを終えたG大阪。ACL2の戦いにおいては、ここまで5戦全勝と圧巻の成績を残しており、既にグループFを首位通過することを決めた。今節は、ACL2のグループステージ最終戦となるだけでなく、G大阪にとっては、3年間にわたって指揮を執ったダニエル・ポヤトス監督の“ラストマッチ”となる。

試合は序盤からG大阪が主導権を握ると、22分にはビッグチャンスを構築。敵陣中央まで降りてボールを引き出したイッサム・ジェバリが反転してスルーパスを送ると、抜け出した食野亮太郎が左足でゴールネットを揺らす。だが、反転はオフサイド。映像で見ると食野のポジションはオンサイドのようにも見えたが、ACL2のグループステージにはVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が導入されていないため、“幻のゴール”となってしまった。

その後もジェバリ、名和田我空、黒川圭介らがゴールに迫る場面を作ったが、均衡を破るには至らない。40分には最終ラインの福岡将太の前でボールを攫われ、ンジヴァ・ラコトハリマララに抜け出されたが、1対1のピンチはGK東口順昭が“スーパーセーブ”で凌いでみせる。前半はスコアレスで終了した。

後半に入ると、立ち上がりの53分に均衡が破れる。敵陣中央で美藤倫がセカンドボールを拾ったところから、食野を経由し、右サイドを駆け上がってきた半田陸にボールが渡る。半田が浮き球のボールを上げると、最後はファーサイドで待っていた名和田我空がヘディングシュートをねじ込んだ。名和田がACL2では2試合連続となるゴールを奪い、G大阪が先手を取った。

終盤に入った78分には、敵陣で持ち前のスピードを見せつけた山下諒也が、相手のバックパスをインターセプト。自らボックス内に持ち込むと、冷静に右足で流し込み、G大阪がリードを広げた。

試合はこのままタイムアップ。この結果、G大阪はACL2のグループFを6戦全戦で終え、ポヤトス監督のラストマッチを白星で飾った。

なお、決勝トーナメントの組み合わせ抽選会は今月30日に開催予定。ラウンド16の第1戦は来年2月11日もしくは12日に開催される。



【スコア】

ガンバ大阪 2－0 ラーチャブリー

【得点者】

1－0 53分 名和田我空（ガンバ大阪）

2－0 78分 山下諒也（ガンバ大阪）

