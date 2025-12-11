ロッテのドラフト1位・石垣元気（健大高崎高）が11日、新入団選手発表会で“食レポデビュー”を果たした。

新入団選手発表会終盤、おおきなパイの実に“コーンポタージュ味”を持ってマリーンズのマスコット・マーくんが登場し、石垣元気が新入団10選手を代表して試食。石垣は「初めて出会った味がして、とても美味しいです」と笑顔を見せた。

パイの実は64層だが、おおきなパイの実は128層、重さは通常の3倍になっている。