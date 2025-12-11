大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。リリーフへ配置転換された佐々木朗希投手の活躍も光ったが、球団側は来季は先発へ戻す意向が強いようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同メディアは「市場最高のクローザーであるエドウィン・ディアス投手の獲得はブルペンを即座に作り変えると同時に、短期間ながら強烈な存在感を示した佐々木のリリーフ起用についての議論を再燃させた。その実験は忘れがたいもので、彼が長期的にどの役割を担うべきか大きな疑問を投げかけていた」と言及。

[sp_ad]

続けて、「そして月曜日、ブランドン・ゴームズGMがついにその答えを示した。MLBネットワークの番組に出演した同GMは、来季佐々木をフルタイムの先発として起用することを正式に確認した。『もちろん。そうだよ』と答え、すべての疑念を一掃した。ドジャースが求めていたのは安定、そして支配力だった。さらに、試合の流れやリズム、ひいてはリーグ最高成績争いを左右してしまう勢いの揺れを終わらせたいと考えていた。ディアスを確保し、佐々木を先発ローテに固定した今、チームが描く青写真がついに明確になった」と記している。

今季の佐々木は先発で今一つだったこともありリリーフに回ったが、この経験を活かして来季リベンジを果たすことはできるのだろうか。

【関連記事】

【了】