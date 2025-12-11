ロッテの新入団選手発表会が11日行われ、新人10選手が『どんな選手になってビックリさせたい』ことについて語った。

▼ 石垣元気

背番号：18

生年月日：2007年8月16日生

守備位置：投手

身長 / 体重：180センチ / 78キロ

投 / 打：右 / 両

経歴：健大高崎高－ロッテ（ドラフト1位）

ビックリさせたいこと：『170キロ』

「170キロ投げてビックリさせたいです。まだ日本人で170キロを投げた人がいないので、自分が初めて投げて日本中をビックリさせたいです」

▼ 毛利海大

背番号：13

生年月日：2003年9月14日生

守備位置：投手

身長 / 体重：177センチ / 77キロ

投 / 打：左 / 左

経歴：福岡大学附属大濠高－明治大－ロッテ（ドラフト2位）

ビックリさせたいこと：『新人王』

「新人王をとってビックリさせたいです。西川史礁さんに負けないように新人王を取れるように頑張ります」

▼ 奥村頼人

背番号：40

生年月日：2007年9月8日生

守備位置：投手

身長 / 体重：179センチ / 83キロ

投 / 打：左 / 左

経歴：横浜高－ロッテ（ドラフト3位）

ビックリさせたいこと：『直球勝負』

「直球勝負でみなさんをビックリさせたいと思います」

▼ 櫻井ユウヤ

背番号：55

生年月日：2007年6月30日生

守備位置：内野手

身長 / 体重：180センチ / 90キロ

投 / 打：右 / 右

経歴：昌平高－ロッテ（ドラフト4位）

ビックリさせたいこと：『ホームラン王』

「ホームラン王になって千葉ロッテマリーンズを優勝に導きたいと思います」

▼ 冨士隼斗

背番号：46

生年月日：2002年3月10日生

守備位置：投手

身長 / 体重：180センチ / 86キロ

投 / 打：右 / 右

経歴：大宮東高－平成国際大－日本通運－ロッテ（ドラフト5位）

ビックリさせたいこと：『兄弟対決』

「ZOZOマリンスタジアムで投げ合いロッテファンのすごい応援で弟を圧倒し、勝利投手になります！」

▼ 岡村了樹

背番号：69

生年月日：2007年5月3日生

守備位置：捕手

身長 / 体重：172センチ / 77キロ

投 / 打：右 / 右

経歴：富島高－ロッテ（ドラフト6位）

ビックリさせたいこと：『フルスイング』

「フルスイングでビックリさせたいです。小柄な方だけど、遠くに飛ばせるスイングをファンの方々に見せて頑張りたいと思います」

▼ 田中大聖

背番号：60

生年月日：2002年1月29日生

守備位置：投手

身長 / 体重：178センチ / 98キロ

投 / 打：右 / 左

経歴：鶴岡東高－太成学院大－Honda鈴鹿－ロッテ（ドラフト7位）

ビックリさせたいこと：『身体』

「身体でみなさんをビックリさせたいと思っています。マリーンズ自体、トレーニングをすごくするということで、僕自身もしっかりトレーニングをして、雪見だいふくのようなフワフワモチモチの身体ではなく、トッポのように最後の一口までチョコレートが入っているような長い野球人生を送れるように。マリーンズの一員として頑張っていきますので、これからよろしくお願いします」

▼ 中山優人

背番号：126

生年月日：2007年4月18日生

守備位置：投手

身長 / 体重：182センチ / 65キロ

投 / 打：右 / 左

経歴：水戸啓明高－ロッテ（育成ドラフト1位）

ビックリさせたいこと：『完全試合』

「完全試合でみんなをビックリさせたいです。高校時代でも完全試合を達成しているので、プロの世界でも完全試合できるように頑張りたいと思います」

▼ 高橋快秀

背番号：127

生年月日：2005年12月21日生

守備位置：投手

身長 / 体重：178センチ / 82キロ

投 / 打：右 / 右

経歴：多度津高－四国IL・徳島－ロッテ（育成2位）

ビックリさせたいこと：『最多勝』

「最多勝でみなさんをビックリさせたいと思います。まだ育成ですが、1日でも早く支配下登録されて、最多勝を目指して頑張りたいと思っています」

▼ 杉山諒

背番号：128

生年月日：2003年11月22日生

守備位置：外野手

身長 / 体重：171センチ / 65キロ

投 / 打：左 / 左

経歴：愛産大三河高－愛知学院大－ロッテ（育成ドラフト3位）

ビックリさせたいこと：『大大大好きな藤原恭大選手を超える！』

「中学校から大好きな方なので、大好きだからこそ超えたいというのがあるので、超えられるように頑張ります」