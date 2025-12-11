Jリーグは11日、2026特別シーズンである「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の応援ソングに、Little Glee Monsterの『For Decades』を継続して起用することを発表した。

11日には2025Jリーグアウォーズが行われ、鹿島アントラーズの優勝に大きく貢献した日本代表GK早川友基が最優秀選手賞（MVP）を受賞。GKとしては史上2人目のMVP受賞となった。

MVP発表後、会場では「Breaking News」として突然の発表となった『For Decades』の延長。するとLittle Glee Monsterが会場に登場し、『For Decades』の生歌を披露した。

Jリーグは今回の延長について、「『来シーズンもこの曲で！』というファン・サポーターの皆さまからの熱い声に加え、『音楽を通じて、Jリーグの熱狂や感動を広く発信する』という応援ソングの目的と合致したことから、2シーズン連続での起用が実現いたしました」と理由を説明している。

Little Glee MonsterはJリーグを通じて応援ソングの継続起用についてコメントしている。

「Jリーグ2025シーズン応援ソング「For Decades」を担当させていただいたLittle Glee Monsterです。2025シーズンの応援ソングを歌わせていただくと決まった際に、各クラブや選手の皆さま、そしてサポーターの皆さまの熱量に負けないような、そして、皆さまを後押しできるような歌を届けたいなと思っていました」

「各地のスタジアムにスペシャルライブで訪れた際に、各クラブの熱量や多くの絆を間近に肌で感じながら「For Decades」を歌わせていただき、サポーターの皆さまが一緒に歌ってくださったことをはじめ、様々な場面で「For Decades」を使っていただいて、共にシーズンを駆け抜けさせていただいたことは感謝しかありません」

「私たちLittle Glee Monsterは、メンバー6人の歌声が重なり合って、Little Glee Monsterの音楽になります。“全員の想いが重なり合い、スタジアムでひとつになる”そんな最高の景色を思い描きながら、この「For Decades」を歌い、それが現実になった1年間でした。本当にありがとうございました！」

「そのような1年間を過ごさせていただいて、さらに「For Decades」をJリーグ2026特別シーズンでも継続していただけることは心から嬉しく、同時に身が引き締まる思いです。2025シーズン以上に「For Decades」が皆さまから愛され、皆さまを支えられる楽曲になったらとても嬉しいです！リトグリ、Jリーグと契約延長！今後ともLittle Glee Monsterと「For Decades」をどうぞよろしくお願いします！」

なお、Jリーグ2026特別シーズン応援ソング『For Decades』は、2026年2月から同年6月まで開催する明治安田Jリーグ百年構想リーグのTVCM、DAZNでのＪリーグ中継内や全国各放送局のニュース・サッカー番組などシーズンを通して使用される。

【動画】『For Decades』が2026年もJリーグの応援ソングに！