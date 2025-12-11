2025Jリーグアウォーズが11日に開催され、2025明治安田J1リーグにおける最優秀ゴール賞が発表。鹿島アントラーズに所属するFWレオ・セアラが初受賞を果たした。

Jリーグは毎月、「2025明治安田Jリーグ 月間ベストゴール」を表彰してきた。2025明治安田J1リーグでは、合計9つのノミネートゴールがある（※2・3月／11月・12月は合算で表彰）。今回はそんな9つのノミネートゴールの中から、レオ・セアラが記録した『2025年7月20日 第24節 鹿島アントラーズvs柏レイソル 5分の得点』が、今シーズンの最優秀ゴール賞を受賞した。

同ゴールは、最終的に9年ぶり9度目の優勝を果たす鹿島と、惜しくも2位となる柏レイソルの大一番で生まれたもの。ピッチ中央付近でMF舩橋佑が相手のボールを引っ掛けると、センターサークルを超えたような位置で、ルーズボールを拾ったレオ・セアラがが右足一閃。豪快な“超ロングシュート”を突き刺し、鹿島に先制点をもたらした。

なお、同試合は3－2で鹿島の勝利でタイムアップ。“首位決戦”を制し、鹿島の優勝にも大きく貢献したゴールだった。最終的にレオ・セアラは、21得点を挙げて2025明治安田J1リーグの得点王に輝いており、“W受賞”となった。

【動画】レオ・セアラが決めた2025シーズンの最優秀ゴール賞！