2025Jリーグアウォーズが11日に開催され、今シーズンのJリーグベストイレブンが発表された。

2025明治安田J1リーグは、鹿島アントラーズが9年ぶり9度目の優勝を成し遂げ、幕を閉じた。2016シーズン以来となるリーグタイトルを手にした“常勝軍団”からは、全38試合でゴールマウスを守ったGK早川友基、同じく38試合のピッチに立ち、“守備の要”として最終ラインをけん引したDF植田直通、21ゴールを挙げて得点王に輝いたFWレオ・セアラがベストイレブンに入った。

その鹿島と最終節まで優勝を争い、惜しくも2位でシーズンを終えた柏からは、全38試合にフル出場したDF古賀太陽と、攻撃陣の中心としてチームを支えたMF小泉佳穂がリスト入り。終盤戦まで優勝争いに加わり、最終的には3位となった京都サンガF.C.からは、18得点を挙げた“エース”のFWラファエル・エリアスが選出。4位のサンフレッチェ広島からは、“鉄壁”となったDF荒木隼人と“心臓”となったMF田中聡が受賞した。

また、ウインガーとして類稀な得点力を発揮したFC町田ゼルビアの相馬勇紀、川崎フロンターレのFW伊藤達哉もベストイレブンに名を連ねた。そして、名古屋グランパスの中盤でハードワーカーに君臨しながら、11得点と数字の面でも大きなインパクトを残したMF稲垣祥も選出された。

なお、稲垣については2021シーズン以来となるベストイレブン受賞。残る10選手は、初受賞となった。

◆■2025シーズン Jリーグベストイレブン

GK早川友基（鹿島アントラーズ）／38試合出場／初受賞

DF植田直通（鹿島アントラーズ）／38試合出場2得点／初受賞

DF古賀太陽（柏レイソル）／38試合出場／初受賞

DF荒木隼人（サンフレッチェ広島）／37試合出場3得点／初受賞

MF小泉佳穂（柏レイソル）／35試合出場7得点／初受賞

MF稲垣祥（名古屋グランパス）／38試合出場11得点／2回目

MF田中聡（サンフレッチェ広島）／28試合出場1得点／初受賞

FWレオ・セアラ（鹿島アントラーズ）／34試合出場21得点／初受賞

FW相馬勇紀（FC町田ゼルビア）／34試合出場9得点／初受賞

FW伊藤達哉（川崎フロンターレ）／35試合出場13得点／初受賞

FWラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）／27試合出場18得点／初受賞

