MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。3位には、ついにポストシーズンでベールを脱いだ二刀流、大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）の同日3本目の本塁打がランクインした。



その試合は10月17日（日本時間18日）、ドジャー・スタジアムで行われたミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ、第4戦だ。



大谷は「1番・指名打者 兼 投手」で先発出場。この試合で「二刀流」が炸裂した。



先発した大谷は、6回を投げ10奪三振無失点と圧巻の投球を披露。打っては初回に先頭打者本塁打をお見舞いすると、4回の第3打席でもソロ本塁打を放つ。



さらに7回、トレバー・メギルの159キロのストレートを完璧に捉え、左中間スタンドに打ち込んだ。この日3本目の本塁打に詰めかけたファンだけでなく、ドジャースベンチも総立ちとなった。



「トッププレー100」の3位にランクインした大谷の攻守がチームに更なる勢いをもたらし、ドジャースは見事4連勝でワールドシリーズに駒を進めた。











MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 3



After striking out 10 in 6 innings of shutout ball, Shohei Ohtani hits his THIRD homer of the game to top off one of the best Postseason performances ever!

