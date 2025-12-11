10月に2025年度のドラフト会議が行われ、12月に入り各球団新入団選手発表会などで新人選手たちの背番号を発表している。

パ・リーグの新人選手の背番号を見ていくと、ロッテのドラフト1位・石垣元気投手（健大高崎高）は今季まで二木康太氏が背負い、球団では伊良部秀輝氏、清水直行氏と言った歴代のエースたちが着けてきた『18』を着ける。石垣は「ロッテの背番号18といえば石垣元気と言ってもらえるような選手になれるように頑張ります」と意気込む。

西武のドラフト1位・小島大河捕手（明治大）は、高木大成氏、森友哉（現オリックス）といった“打てる捕手”が着けていた『10』を背負う。オリックスのドラフト1位・藤川敦也投手（延岡学園高）は今季まで太田椋が背負った『31』となった。

パ・リーグの新入団選手の背番号は以下の通り。

▼ ソフトバンク

＜支配下＞

1位 佐々木 麟太郎（スタンフォード大・内）

2位 13 稲川 竜汰（九州共立大・投）

3位 26 鈴木 豪太（大阪商業大・投）

4位 50 相良 雅斗（岐阜協立大・投）

5位 56 高橋 隆慶（JR東日本・内）

＜育成＞

1位 133 池田 栞太（関根学園高・捕）

2位 144 江崎 歩（福井工業大学附属福井高・内）

3位 146 大矢 琉晟（中京大・投）

4位 150 大橋 令和（オイスカ浜松国際高・内）

5位 151 鈴木 貴大（CLUB REBASE・外）

6位 155 長﨑 蓮汰（滋賀学園高・投）

7位 158 エミール セラーノ プレンサ（幸福の科学学園高・外）

8位 164 大山 北斗（中央大学 準硬式野球部・投）

▼ 日本ハム

＜支配下＞

1位 27 大川 慈英（明治大・投）

2位 42 エドポロ ケイン（大阪学院大・外）

3位 49 大塚 瑠晏（東海大・内）

4位 51 半田 南十（日大藤沢高・内）

5位 57 藤森 海斗（明徳義塾高・外）

＜育成＞

1位 123 常谷 拓輝（北海学園大・内）

2位 124 横山 永遠 （青森中央学院大・投）

▼ オリックス

＜支配下＞

1位 31 藤川 敦也（延岡学園高・投）

2位 36 森 陽樹（大阪桐蔭高・投）

3位 41 佐藤 龍月（健大高崎高・投）

4位 58 窪田 洋祐（札幌日大高・外）

5位 43 高谷 舟（北海学園大・投）

6位 石川 ケニー（ジョージア大・投）

7位 60 野上 士耀（明秀日立・捕）

＜育成＞

1位 001 三方 陽登（栃木ゴールデンブレーブス・外）

2位 002 シャピロ マシュー 一郎（富山GRNサンダーバーズ・投）

3位 003 中西 創大（日星高・内）

4位 004 渡邉 一生（仙台大・投）

▼ 楽天

＜支配下＞

1位 13 藤原 聡大（花園大・投）

2位 20 伊藤 樹（早稲田大・投）

3位 30 繁永 晟（中央大・内）

4位 72 大栄 利哉（学法石川高・捕）

5位 79 伊藤 大晟（れいめい高・投）

6位 45 九谷 瑠（王子・投）

7位 42 阪上 翔也（近畿大・外）

＜育成＞

1位 126 幌村 黛汰（富山GRNサンダーバーズ・外）

2位 129 大坪 梓恩（石川ミリオンスターズ・外）

3位 133 中沢 匠磨（白鴎大学・投）

4位 134 金子 京介（神奈川大学・内）

5位 122 島原 大河（愛媛マンダリンパイレーツ・捕）

▼ 西武

＜支配下＞

1位 10 小島 大河（明治大・捕）

2位 20 岩城 颯空（中央大・投）

3位 35 秋山 俊（中京大・外）

4位 40 堀越 啓太（東北福祉大・投）

5位 59 横田 蒼和 （山村学園高・内）

6位 66 川田 悠慎 （四国銀行・外）

＜育成＞

1位 111 新井 唯斗（八王子学園八王子高・内）

2位 112 今岡 拓夢（神村学園高・内）

3位 118 斎藤 佳紳（徳島インディゴソックス・投）

4位 124 濱岡 蒼太（川和高・投）

5位 128 平口 寛人（日本経済大・投）

6位 134 正木 悠馬（上智大・投）

7位 135 安藤 銀杜（徳島インディゴソックス・外）

▼ ロッテ

＜支配下＞

1位 18 石垣 元気（健大高崎高・投）

2位 13 毛利 海大（明治大・投）

3位 40 奥村 頼人（横浜高・投）

4位 55 櫻井 ユウヤ（昌平高・内）

5位 46 冨士 隼斗（日本通運・投）

6位 69 岡村 了樹（富島高・捕）

7位 60 田中 大聖（Honda鈴鹿・投）

＜育成＞

1位 126 中山 優人 （水戸啓明高・投）

2位 127 髙橋 快秀（徳島インディゴソックス・投）

3位 128 杉山 諒（愛知学院大学・外）