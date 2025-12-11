MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。2位には球史に残る激闘だったワールドシリーズ第7戦から、ウィル・スミス（ロサンゼルス・ドジャース）の延長11回勝ち越し本塁打がランクインした。





ドジャースとトロント・ブルージェイズが戦った今季のワールドシリーズ。雌雄を決する第7戦は、11月1日（日本時間2日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われた。



4－4で迎えた延長11回表、ドジャースの攻撃。ブルージェイズのマウンドには、この回からシェーン・ビーバーが上がった。ビーバーは9番ミゲル・ロハスを2球で三ゴロ、1番大谷翔平を1球で二ゴロに仕留め、3球で2死を奪う。



打席には2番のスミス。カウント2－0からの3球目、スライダーが甘く入ったところを見逃さなかった。強いスイングで振り切ると、打球は高く舞い上がって左翼スタンドに飛び込んでいった。



「トッププレー100」第2位にランクインした、スミスの値千金の本塁打が、ドジャースを見事2年連続ワールドチャンピオンに導いた。



160試合を超える長丁場のシーズン、1か月を数えるポストシーズンの激闘が、好プレー溢れる激闘の末に幕を閉じた。











【動画】世界一への本塁打、スミスの勝ち越し弾をもう一度！

MLBの公式Xより



Top Plays of 2025: No. 2



Will Smith hits a go-ahead home run in the 11th inning of World Series Game 7!

