アヤックスが日本代表DF冨安健洋の獲得に動いていることに疑問符を投げかけているようだ。10日、オランダメディア『voetbalprimeur』が伝えている。

アヤックスはエールディヴィジで首位PSVとは勝ち点「14」差で4位に位置しているほか、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズでは10日に行われた第6節のカラバフ戦で初勝利（4－2）を収めたものの、5連敗スタートを喫して低迷している状況から、守備陣の補強を検討しており、移籍金が発生しないフリーでの獲得が可能となる冨安の獲得に動いていることが明らかになっている。

すでにオランダ紙『De Telegraaf』ではアヤックスと冨安は契約合意に達したことが報じられており、メディカルチェックを合格することを条件に、シーズン終了までの契約にサインするほか、今後数カ月で活躍をした場合には、長期契約について協議する意向もあることが伝えられている。

しかし、この報道を受け、長年エールディヴィジでプレーしたオランダ人のアンコ・ヤンセン氏は「15カ月も試合に出ていない選手をアヤックスが獲得するはずはない」とアヤックスが冨安の獲得に関心を示していること自体が理解できないことだと主張した。

続けて、「全く確証がない。ここまで落ちぶれてしまったのか。数年前なら考えられなかったことだ」とアヤックスの混迷ぶりを嘆きながら、「彼はどのポジションでプレーするべきなのだろうか？」と冨安の獲得に否定的な見解を明かした。

「彼は守備のどのポジションでもプレーできると言われているけど、アヤックスは特定のポジションで活躍し、成果主義の契約を必要としない優秀な右サイドバックを獲得した方が良いのではないだろうか？ それは不可能ではないはずだ」

現在27歳の冨安はアビスパ福岡、シント・トロイデン、ボローニャを経て2021年7月にアーセナルに加入したが、度重なる負傷の影響で出番を減らし、今年7月に双方合意の上での契約解除が発表され、以降はフリーとなっている。FIFAワールドカップ26の開幕を来夏に控えるなか、板倉滉が所属するアヤックス加入に近づいているようだが、果たして正式契約となるのだろうか。