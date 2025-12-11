29回目を迎えた「Lake Biwa Meeting 2025」に、今年も英国車が集結！

毎年10月に行われるThe 1100 Club Japanによる恒例イベント「Lake Biwa Meeting 2025」が今年も10月26日に開催された。今回で29回目を迎えた同イベントの会場は滋賀県のリゾートホテル、ザ・グランリゾート近江舞子。この地での開催は3年ぶりとなる。

【画像】MG、モーリス、ロータス、ロールス・ロイスなど、毎年恒例の英国車イベントに集ったイギリス車たち（写真11点）

天気予報はあいにくの雨模様だったが、幸い当日の朝のうちは小雨になっていたこともあってキャンセルも少なく、イベントには32台の英国車が集まった。

トークショーには、1962 Lotus Elite、1967 TVR Grantura、1974 MGB-GTおよび1967 Vanden Plas Princess Mk Iが登場。それぞれのオーナーが愛車への思いを熱く語ってくれた。

当日の天候が危ぶまれていた中、主催者は事前に雨天時の対策を考えていたといい、雨脚が強くなってきた午後はホテルのロビーにて、ロッカーカバーカーレース (RCCR)、ビンゴ、特別賞の表彰が行われ、無事にすべてのプログラムを終了することができた。

いよいよ次回は30周年記念大会となる。次回は関東地区のオーナーも参加しやすいよう、会場を東海エリアに移して開催する予定とのこと。さらに多くの英国車が全国から集まることを期待したい。