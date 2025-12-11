埼玉西武ライオンズのラマルは10日、コザしんきんスタジアムで行われたオリオンズ対ロックス戦に、オリオンズの「3番・左翼」として先発出場。5回の第3打席で本塁打を放ち、本塁打ランキングの単独トップに立った。
ラマルは、2024年育成ドラフト3位で大阪桐蔭高から入団。高校通算33本塁打を放った右のスラッガーだ。
今季二軍の出場はなかったが、三軍では7本塁打をマーク。オフに参加しているジャパンウィンターリーグでは、この試合まで3本の本塁打を放つなど、成長ぶりを示している。
そして迎えた10日の試合、「3番・左翼」で先発出場したラマルは、第1、2打席をともに四球で出塁し、迎えた5回の第3打席。1死一、三塁のチャンスで回ってきた。
カウント3－2から、相手の勝負球のアウトハイ変化球を、薙ぎ払うようなスイングで弾き返す。打球は強烈な接触音とともに高々と舞い上がり、バックスクリーン右に飛び越んでいく3点本塁打となった。
これで本塁打ランキング単独トップに立つ4本目の本塁打となり、持ち前のパワーが成長していることをアピールしたラマル。早期の支配下契約となるか、来季への期待が高まる。
【動画】驚異のパワー、ラマルの本塁打がこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
目の覚める一発
高めの球を薙ぎ払うように
ラマル（西武）JWL4本目のホームラン！
これで本塁打ランキング
単独トップに躍り出る🔥
