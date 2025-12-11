9日、「第4回現役ドラフト」が開催された。今季セ・リーグ覇者の阪神タイガースは、東京ヤクルトスワローズから濱田太貴外野手を獲得した。本稿では、連覇を目指し戦力整備をすすめる阪神タイガースの現役ドラフトを分析していく。

濱田と井上の最大の違いは...？

濱田は、2018年ドラフト4位で明豊高からヤクルトに入団。長打を売りとする右投げ右打ちの外野手で、その思い切りの良いスイングがかつての池山隆寛氏（現ヤクルト監督）を彷彿とさせることから「令和のブンブン丸」の愛称を持つ。

阪神からは、井上広大外野手が千葉ロッテマリーンズに移籍した。井上は球団期待の若手選手で、濱田と同じく右の長距離ヒッタータイプの選手だ。

上記の点をまず踏まえ、今回の現役ドラフトにおける阪神の戦略を考察してみたい。ポイントは2点あると考える。

1点目は、一軍レベルの長打力を持つ右打ち外野手の獲得。2点目は、ドラフト1位で獲得した立石正広内野手（創価大）の競争相手候補としての補強だ。

濱田と井上の最大の違いは、一軍実績だろう。年齢は濱田が一年年長（25歳）だが、濱田は255試合の出場経験で通算18本塁打。対して井上は、45試合で通算3本塁打。来季の戦力値として考えた時、濱田に分があることは否めない。

阪神は今年の日本シリーズで、1本の本塁打も打つことができず、福岡ソフトバンクホークスに1勝4敗で敗れた。阪神の左翼手には前川右京という期待の左打者がいるが、今季は69試合で僅か1本塁打と伸び悩んだ。

浜風が吹く甲子園球場を本拠とする球団とあって、できれば右打者で長打力を持つ選手を保有したいところ。秋季キャンプでの井上の成長ぶりを勘案しても、濱田の方が打線の起爆剤として期待できると判断したのではないだろうか。

濱田は立石にとって”格好の競争相手”...？

今年10月に行われたドラフト会議で、竹内孝行球団副本部長は「打てる野手」を指名の最優先ポイントとして挙げ、1位で立石の指名に成功した。アマチュア時代の立石のポジションは三塁と二塁。阪神で最も高い壁が立ちふさがる聖域だ。

黒土の内野の甲子園でゴールデングラブ賞を獲得した三塁・佐藤輝明、二塁・中野拓夢を押しのけてのスタメン出場は、いかに立石とはいえ厳しいだろう。練習では内野手として彼らと競わせながら、実戦では外野手として起用することが予想できる。

そうなった場合、濱田は立石にとって第一に倒すべき格好の競争相手となるだろう。プロ1年目のルーキーがいきなり左翼手のレギュラーに収まるとあっては、濱田や前川も心穏やかではないはず。闘志を燃やし、来季に臨む心境になるに違いない。

立石がまず目指すべき目標は、濱田以上の能力を走攻守で見せることとなるだろう。若手同士が切磋琢磨してポジションを争い、結果としてチームの長打力向上を図る。それが再来年から導入されるDH制への対策にも繋がると考える。

まとめとなるが、今回は現役ドラフトで阪神が濱田を選択した理由について考察を試みた。球団初の連覇を目指す球団に、またひとつ新しい風となる戦力が加わった。来季の活躍を心待ちにしたい。

