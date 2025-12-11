堀田茜 美の秘訣は？ 健康診断の数値も改善した、シンプルで継続できる美容法を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、美しさを保つ秘訣などについて伺いました。

FUKAMI：堀田さんといえば俳優、モデル、タレント、パーソナリティなど多岐にわたってご活躍中で、本当にお忙しい毎日だと思います。その中で、美しさを保つ秘訣というか、何かあれば教えてほしいです。

堀田： これはちょっと言うのも恥ずかしいぐらい鉄板のことなんですけど、鉄瓶で沸かした白湯を飲んでいます。鉄瓶で飲むと、鉄分が摂れるって言うじゃないですか。

FUKAMI：（鉄分が）溶け出しているんですよ。

堀田：健康診断で鉄分数値が出たときに、確実に数値が良くなっていたんです。それで続けています。やはり朝一で冷たいものは絶対に飲まないほうが、体に負担がなくて良いなと思うので、必ず温かいものを飲むようにしています。

すみれ： 夏でも？

堀田： そうです。

すみれ： 私、絶対に冷たいもの飲みたくなっちゃうんです（涙）。

堀田： そうですよね。でも夏も温かいものを飲むと、「体が冷えていたんだ」って感じます。

すみれ：エアコンとかでね。

FUKAMI： でも鉄瓶って、管理が大変じゃないですか？ サビてしまったり。鉄分補給はサプリじゃだめですか？

堀田：私は続けるのが苦手なのでサプリは続かなくて。鉄瓶でたまに緑茶を沸かすと、中の赤サビが取れるので、そのぐらいで。毎日コンスタントにやらなきゃ、みたいなのではないです。

FUKAMI： やはり、丁寧な暮らしというのは意識しているんですか？

堀田： できたらな、って思います。朝から半身浴したりとか、お花を買ったりとかしています。

FUKAMI： そんな時間ない！

堀田： いや、ありますよ（笑）。

FUKAMI： だからちょっと早く起きているということですか？

堀田： そうです。それだけで1日が有意義になります。

FUKAMI： もちろん。お得な気持ちになりますよね。早起きは三文の徳とはよく言ったもので。本当に早起きってすごいなと思います。

堀田： はい。いいですよね。

番組では他にも、結婚を決めたキッカケなどについて語る場面もありました。

