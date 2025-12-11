フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『モルブラ！～モルック街ブラバラエティ～』のシーズン4(全4話)を、11日から一挙配信している。

この番組は、モルックの人気をさらに広げるべく、さらば青春の光・森田哲矢率いるモルック日本代表チームのキングオブモルック(森田、みなみかわ、カナイ、ラブレターズ溜口)が、街ブラを通じていたる所でモルック対決を行い、街の人々にモルックを広めていくという街ブラバラエティ。シーズン1、2、3の好評を受けて、シーズン4の配信が決定した。

モルックは、フィンランド発祥のスポーツであり、木製の棒を倒して得点を競う競技。かつては一般的にあまり知られていない、いわばマイナースポーツだったが、モルック日本代表でもある森田らの普及活動もあって近年急速に人気に火が付き、国内競技人口は270万人を超える規模となるまで急成長している。

シーズン1では東京・五反田や大山の商店街などを気ままに街ブラし、街中のいたるところで突如モルック対決を繰り広げる型破りな展開や、街の“即席モルックオールスターチーム”と熱戦を繰り広げる様子が、モルックの魅力を余すところなく伝える異色の街ブラバラエティ番組として好評を博した。

シーズン2では大阪の天神橋筋商店街、そして昨年日本で初めてモルックの世界大会が開催された函館まで街ブラを拡大し、函館市長までモルック対決に巻き込む奇想天外な展開が話題となった。そして前回のシーズン3では、さらば青春の光ゆかりの地・阿佐ヶ谷パールセンター商店街へ。個性あふれる街の人々と交流しながら、モルック対決で盛り上がった。さらに、宮崎駿や谷川俊太郎を輩出した名門校・都立豊多摩高校を訪れ、次世代のモルックスターを発掘する“青春バトル”も繰り広げられた。

そして最新シーズンであるシーズン4が、地元・大阪を舞台に配信スタート。今回は森田とみなみかわのホームタウン・堺を舞台に、カンテレの竹上萌奈アナウンサーを進行に迎え、街の人々と交流しながらモルックの魅力を広めていく。助っ人には、モルック世界大会優勝経験を持つ日本モルック界のトッププレイヤー・室屋拓選手も登場する。

最初の舞台は「堺東商店街」。堺まつりで賑わう通りを、キングオブモルック一行がカートを引きながら練り歩き、街の人々とふれあいながら“モルック普及活動”を展開する。焼肉サンド専門店、レコード店、ハイロックスジム、立ち飲み屋など個性豊かな店々で突撃トークと即席モルック対決を繰り広げる。腕の良さそうな街の人はその場でスカウトし、「堺東商店街オールスターズ」として参戦。世界レベルの室屋拓選手を加えた商店街チームと、キングオブモルックのプライドをかけた真剣勝負へ――。

後半の舞台は、堺市・浜寺公園で行われた「第1回関西モルックグランプリ supported by パインアメ」。全国から256組・512人が集結する関西最大級の大会に、キングオブモルックが特別ゲストとして登場する。出場チームとのハーフモルック対決や優勝チームとのガチンコエキシビジョンマッチが繰り広げられる。

森田哲矢(さらば青春の光) コメント

「今回はモルック大会に参加しましたが、大会はやっぱりいいですね！出場している選手、みんな素晴らしかったです。違う競技じゃないかってくらいレベルが高すぎでしたが…。地元堺で楽しく街ブラしたので、堺の人にもぜひ観ていただきたいですね」

