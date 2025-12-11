大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて今オフも積極的な補強をみせると予想されている。数多くの獲得候補がいる中、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得にも動くかもしれない。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・グロエ記者が言及した。

29歳のスクバルは2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞し、今季は31試合（195回1/3）を投げ、13勝6敗、241奪三振、防御率2.21、WHIP0.89という圧倒的な成績を残した。

タイガースは来オフにフリーエージェント（FA）となるスクバルを必ずしも放出する意向はないが、財政面の制約から価値が最も高い今のタイミングで見返りを得る可能性を探っているという。

ドジャースはすでに大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手などメジャー屈指の先発投手陣を誇っているが、アンドリュー・フリードマン編成本部長は、最高の投手がいたら全力で狙う姿勢をとり続けている。

注目が集まるスクバルの動向についてグロエ氏は「タイガースは彼に十分な得点支援をできていない。2度のオールスター選出経験を持つ彼は、より強力な打線を背後に控えるドジャースの精鋭投手の先頭として完璧にフィットするだろう」と言及した。

