元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で10日に公開された動画に出演。オコエ瑠偉について語った。

オコエ瑠偉の退団から伝えたいメッセージ

先月28日、巨人がオコエを自由契約選手にすることを発表したが、デーブ氏は「これは絶対に内部で何かがあったね。こんなのないでしょ? 秋季練習が始まりました。(それから)1日か2日じゃない? 納会とか球団の行事も出てないらしい」と情報を整理しつつ、「メディアによると、オコエ選手は退団して海外を目指すと。結論を言うと、海外志向が強かったと。これは後付けです」と推察。

さらに、デーブ氏は「絶対に後付けです。だって、(海外志向が)あったらポスティングをお願いするでしょ。日本でレギュラーをとってない選手が、外国で(レギュラーを)とるわけないですよ。それも本人が絶対に分かってる」と続け、「間違いなく内部で、いざこざがあった。それもコーチとあっただけじゃなく、阿部監督の逆鱗にも触れてないと、こんなことにならないと思う」と話した。

そして、デーブ氏は自身のオコエへの印象を述べたのち、動画の最後で「一番はオコエ選手が納得したかどうか。寂しい人生にならないかどうか。若いうちはいいよなんて大間違いだと俺は思ってる。若いうちの過ちって歳をとっても引きずるから。そういう生き方で良かったんですか? って、『俺、ああいうことをやっちゃってたもんな……』って人生を送らないほうがいいよって後輩に対してしゃべるわけ」と持論を展開。

また、「(巨人を)やめてるから、オコエ選手は(自分が)正しいと思ってるわけよ。だけど、オコエ選手が将来、50歳を過ぎて俺らくらいになって、人生がだんだん終幕を迎えていくとき、『俺、あのときな……』って(思うかもしれない)」と述べた上で、自身が後悔していることを明かしながら、「これを見てる若い人たちはこれを参考にして、上の人がくれたチャンスに対して、自分に悔いがないのはどちらか、将来『これで良かったんだ』と言える人生かどうかを判断してほしいなと思って、このテーマをやってみようかなと思ったから」とメッセージを送った。