「地域で自分のスキルを活かしたい」「伝統に新しい価値を創りたい」。そう思ったことはありませんか？日本磁器発祥の地、佐賀県有田町で、その夢を現実にするチャンスが今、目の前にあります。

400年の歴史を持つ「有田焼」を育んできたこの町で、文化芸術を起点に地域を動かす「地域おこし協力隊」を募集します。地域創生に特化した人材エージェンシーandONEの充実した伴走支援や住居費負担など、安心して挑戦できるサポート体制に、きっと驚くはずです。この記事を読めば、あなたが有田町でどんな未来を創れるのか、その全貌がわかります。さあ、一緒に伝統に新しい息吹を吹き込み、あなたの「アート」を刻みませんか？

伝統とアートが交差する地、佐賀県有田町で、あなたの創造性が試される

佐賀県有田町と聞いて、多くの方が「有田焼」を思い浮かべるでしょう。400年以上の歴史を誇り、日本の磁器文化を牽引してきたこの地は、まさに「伝統の宝庫」。町を歩けば窯元や工房、伝統的建造物に出会え、まるで生きた博物館のようです。

しかし、有田町は単なる伝統の町ではありません。その豊かな伝統を土台に、「アートの力」で新たな魅力を創造するという、実に興味深い挑戦を始めています。この挑戦の主役となるのが、今回募集する「地域おこし協力隊」。歴史と文化が息づく場所で、あなたの創造性が試される、まさに「未来をデザインするプロジェクト」なのです。

有田町：伝統が育むアートの種

毎年100万人以上が訪れる「有田陶器市」は、有田町の人気の高さを物語っています。そんな豊かな文化資源を持つ有田町に、文化芸術の発信拠点として整備されたのが「焱（ほのお）の博記念堂」です。本格的な文化ホールと展示施設を兼ね備え、地域の文化芸術活動の中心を担っています。

今回の地域おこし協力隊は、この「焱の博記念堂」を拠点に、アートディレクションやイベント企画運営を通じて、有田町の新たな文化づくりに挑戦します。伝統産業である有田焼とアートを掛け合わせ、地域内外のアーティストや文化人材との協働を促し、町の新しい魅力を発信する。まさにクリエイティブな挑戦が待っています。

＜協力隊に託されるミッション＞

* 有田焼をはじめとした芸術文化資源の掘り起こし

* 地域住民・アーティスト・地元事業者との協働によるプロジェクト形成

* 展示やプロジェクトを通じた有田町の新しい価値発信

あなたの一歩が、有田町の新たな歴史の一ページを刻むことになるかもしれません。

舞台は「焱の博記念堂」！あなたのアイデアが有田町の未来を創る

協力隊の主となる活動拠点は、その名の通り情熱的な「焱の博記念堂」です。ここでの業務は多岐にわたりますが、中心となるのは企画運営。自主事業の企画立案・実施から、施設の貸し出しに関する営業、さらには施設運営の事務・技術補助まで、幅広い経験を積むことができます。そして何よりも注目したいのは、「地域おこし協力隊として自らイベントを企画・運営」できる点です。あなたのアイデアや情熱を、有田町の舞台で存分に表現できるチャンスがここにあります。

＜こんな方を歓迎します＞

* 文化芸術イベントやワークショップ等の企画運営に興味がある、または経験がある方

* 地方の活性化に意欲を持っている方

* 自治会に参加し、地域コミュニティに積極的に関わる意思のある方

* 心身ともに健康で、誠実に活動を遂行できる方

* アート・クラフト分野に関する知識や経験を持ち、様々な視点で発信できる方

* プロジェクトを計画から実行まで推進できるスキルを持つ方

* 多様な関係者(行政、地域住民、学生、観光客など)と調整・協働できる方

有田焼という素晴らしい伝統があるからこそ、それを新しい視点で見つめ、現代のアートと融合させる力が期待されています。

手厚いサポート体制！andONEの「伴走支援」と充実した待遇で、有田での挑戦を後押し

「地域おこし協力隊」と聞くと、一人で何でもこなさなければならない、というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、andONEが提供する支援体制と有田町の手厚い待遇は、そんな不安を大きく払拭してくれるでしょう。

andONEは、地域創生に特化した人材エージェンシーとして、協力隊の採用から活動中の伴走支援までを手掛けてきました。そのノウハウが凝縮されたサポートは、まるで「地域で活動するあなたの専属メンター」のようです。

1. リモート伴走：困ったときはいつでも相談できる

着任後、「これで合っているのかな？」「どうすれば良いんだろう」と悩むことは少なくありません。andONEでは、メンターがチャットツールやオンラインミーティングを通じて、日々の活動をサポート。問題解決の心強い味方になってくれます。これは、まさに「孤立無援」を回避し、「共創」を促すandONEならではの仕組みです。

2. ナレッジ共有：成功への道筋を示す「羅針盤」

企画書フォーマット、ロードマップのひな形、イベント実施や広報のノウハウ提供など、活動を円滑に進めるための「ツール」と「しくみ」と「コンテンツ」が提供されます。他の地域での成功事例を参考にできるため、スピード感のある活動立ち上げと安定した業務推進が期待できます。ゼロから全てを作り上げる労力を削減できるのは、本当に大きなメリットです。

3. オンラインサロン：全国の仲間とつながる「コミュニティ」

andONEが全国にアサインした人材同士が、オンラインサロンでつながっています。うまくいったことや難しかったことを共有し、支え合える環境は、「ひとりで悩まなくても良い」という安心感を与えてくれます。地域おこし協力隊として活動する上で、精神的な支えになるだけでなく、横のつながりから新たなプロジェクトが生まれる可能性も秘めているでしょう。

充実した待遇で、有田での「挑戦」を後押し

新しい挑戦を始める上での生活の基盤も重要です。有田町の今回の募集は、その点でも非常に手厚いサポートが用意されています。

＜勤務条件と待遇の概要＞

* 勤務地： 歴史と文化の森公園 焱の博記念堂（佐賀県西松浦郡有田町黒川甲1788番地）

* 勤務時間： 午前8時30分～午後4時30分（週35時間勤務、休憩1時間）

* 報酬： 月額220,748円（昇給・賞与あり）

* 雇用形態： 会計年度任用職員（パートタイム）

* 住居は有田町が契約し家賃を負担（物件は本人が選定、引っ越し費用は自己負担）

* 活動用の公用車を貸与（通勤・私用には使用不可）

* 厚生年金・共済組合加入、通勤手当支給

* 研修費・出張旅費は町が負担

* 自主事業に利用できる補助金制度あり

* 一定の条件下で副業可能

住居費の心配がなく、活動に集中できる環境は、移住を検討する上で非常に大きなアドバンテージです。さらに、自主事業への補助金や副業の可能性まであるというのは、「地域を盛り上げたい」という意欲を最大限に支援する姿勢の表れだと感じます。地方創生に意欲ある人にとって、これほど恵まれた環境はそうないでしょう。

株式会社andONE：地域と人をつなぐ「架け橋」

今回の有田町のプロジェクトを支える株式会社andONEは、「交流や共創の創出によって地域を盛り上げていきたい若手人材を派遣・伴走支援する、地域創生に特化した人材エージェンシー」です。関係人口の創出、移住・定住、企業誘致の促進に寄与することを目指しています。

彼らは、ワークプレイス構築で培った知見とネットワークを活かし、2025年からは「オフィスキュレーターアカデミー」も開設するなど、多角的に地域と人、そして働き方そのものの未来をデザインしています。

あなたの情熱が、有田町の未来を創る

伝統とアートが交差する佐賀県有田町。この魅力的な舞台で、あなたのアイデアと情熱を形にするチャンスが今、目の前にあります。andONEの手厚いサポート体制は、あなたの挑戦を力強く後押ししてくれるでしょう。

もしあなたが「地域を盛り上げたい」「アートで新しい価値を生み出したい」という熱い想いを抱いているなら、ぜひこの募集の詳細をチェックしてみてください。あなたの一歩が、有田町の未来を、そしてあなた自身の新しい可能性を切り開くことになるかもしれません。さあ、有田町の歴史に、あなた自身の「アート」を刻んでみませんか？

