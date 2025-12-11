「売却しようとしている」ドジャース、噂の新外野手候補に動きが！？　米…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている外野の補強に動くとみられている。ボストン・レッドソックス所属のジャレン・デュラン外野手も噂されている一人だが、同選手に動きがあるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースは外野の穴を埋めるためにトレードを検討していると報じられている。USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者は、レッドソックスがデュランとウィルヤー・アブレイユ外野手を売却しようとしていると明らかにした。チームにはデュラン、アブレイユ、ロマン・アンソニー外野手、セダン・ラファエラ内野手という4人の実力ある外野手がおり、若い才能のためにベテラン2人のうち1人を放出する可能性が高いだろう」と言及。

続けて、「デュランとアブレイユはどちらも守備はプラスで、打撃も平均をはるかに上回っており、素晴らしい補強となるだろう。ドジャースはファームシステムに多くの才能ある選手を抱えており、この2人のうち1人を獲得するために、トップ100プロスペクト7人のうち1人を放出する可能性もある」と記している。

デュランは今季157試合で16本塁打、アブレイユは115試合で22本塁打をマークしている強打者。仮に獲得なら、大谷らを擁する強力打線はさらに迫力を増すことになるだろうが、今後トレードに動くことはあるのだろうか。

