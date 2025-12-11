「極端なタイプだが」千賀滉大、リスクを冒す価値あり！？　米紙が獲得推…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補に浮上している。そこで米メディア『クライミング・タルズ・ヒル』は、低予算でエース級を手に入れるチャンスとし、ヒューストン・アストロズに同選手の獲得を勧めた。

アストロズは今季、ア・リーグ西地区で87勝75敗の2位に終わっている。

そのため来季に向けては投手陣の強化を考えているようだが、先発投手の相場は高騰し続けており、今や1日ごとに値上がりしているような状況だ。

さらにぜいたく税ラインまで残り2600万ドル（約41億円）しか使える余裕がないため、トップクラスの先発投手をフリーエージェント（FA）で獲得するという選択肢は事実上不可能と言える。

それを踏まえ、同メディアは「まさに八方塞がりのように見えるアストロズだが、実は安く、必要なものを全て補える、理想的なトレードターゲットが1人だけ存在する」とし、千賀の名前を挙げた。

メッツが千賀の放出に前向きになる必要もあるが、同メディアは「彼らには高額投手を買うだけの予算がある。

問題はお金ではなく先発枠であり、メッツは千賀を手放したいという姿勢を隠していない」と見ている。

千賀については「サイヤング級のシーズンを送ることもあれば、1年間ずっと故障者リスト（IL）にいる極端なタイプだ。

だが、今のアストロズの財政状況を考えれば、リスク持ちの投手こそ唯一手を出せる現実的な選択肢でもある。

そして、リスクと同時に最も大きなアップサイドを持つのも千賀だ。

しかも契約は割安で、トレードで必要なプロスペクトの数も少なくて済む。

だからこそ、アストロズにとって千賀は最大の希望になり得る」との見解を示した。

