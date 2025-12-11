「今季の経験を糧に成長を」今永昇太、来季再び大活躍か！？　カブス監督…

今永昇太 最新情報

32歳の今永昇太投手は一度フリーエージェント（FA）になったものの、最終的にシカゴ・カブスから提示された2202万5000ドル（約34億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れて残留が決まった。クレイグ・カウンセル監督が来季へ向けて期待感を示したと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

今永は今季、25試合に先発し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

ただ、シーズン終盤に被本塁打の多さが目立ち、評価が下がる要因となった。

それでもカブスは、3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションこそ破棄したものの、その後QOを提示し、今永の引き留めに動いている。

最終的に今永がQOを受諾したことで、来季もカブスでプレーすることになった。

カウンセル監督は「本来あるべき姿に戻るため、さらに良くなるだろう。

ショウタには本当にワクワクしているんだ。

今、彼は非常に良い状態だと思う。

時には、自分が望む結果を得られなかったり、求めた機会が得られなかったり、期待通りのパフォーマンスができなかったりすることはある。

むしろ、それは最高の教訓であり、最高のモチベーションになることもあるんだ。

ショウタは今季の経験から学び、それを糧にさらに良くなると私は思っている。

彼自身も証明したいものがあると感じているようだし、それはアスリートにとって素晴らしい心構えだ」と語っている。

