◆給料は毎月支払われるが、年金は2カ月に1回しか支払われない

年金だけで生活することになったら、違いを理解しておかなければならないのは、支給月です。給料は毎月支払われていましたが、年金が支払われるのは2カ月に1回です。

年金は、年6回、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月の15日に支払われます。もし、15日が土曜日、日曜日、祝日だったときは、その直前の平日になります。たとえば、4月に支払われる年金は、その前月の2月・3月分です。

◇年金振込通知書で年金額を確認

支給される年金額については、毎年6月に「年金振込通知書」にて案内があります。ここに記載されるのは、2カ月分の年金額です。

また、年金からは、国民健康保険料・介護保険料・住民税なども2カ月分が天引きされます。

このように、支給月にはルールがあり、また事前に「年金振込通知書」が届いているにもかかわらず、

「初めて年金が振り込まれたときに、2カ月分だとは知らずに、意外と多くもらえるじゃないかと喜んで全部使ってしまった。そうしたら、翌月になっても振り込まれず、そこで初めてあれは2カ月分だったんだと気が付いた」

「●●円ぐらいは受け取れるはず、と思っていたら、天引きされて思ったより少なかった……」

という人もいるようです。また、年金をもらい始めて「年金が支払われる、2カ月に1度のサイクルに慣れるのに苦労した」という話もよく聞きます。

今まで1カ月ごとに管理していた家計でも、2カ月ごとの管理となると、お金の使い方もこれまでとは違ってくるものです。「年金振込通知書」を確認するなど、事前準備をして、早く2カ月ごとの家計管理に慣れるようにしましょう。今回は、年金生活での家計管理のコツについてお話します。

◆家計管理のコツ：1カ月ごとに予算管理、基本は必要なものしか買わない

2カ月やりくりすることを見通して、1カ月ごとの予算を決め、支出を管理するようにしましょう。費目ごとの管理のポイントを以下にまとめます。

◇（1）通信費、光熱費、保険料、家賃などの固定費

毎月、引き落としとなる固定費を書き出し、いつ何が引き落としになるのかを一覧表にしましょう。

年金が振り込まれるのが偶数月の15日です。一方、通信費、光熱費、保険料、家賃などの固定費は、25日～月末にかけて引き落とされるものもあります。きっちり管理しておかないと、2カ月目の月初～15日までの資金繰りが苦しくなり、「年金の振込日まであと何日と数えながら暮らした」ということになってしまいます。

◇（2）食費

2カ月分の予算を考慮して、まずは1カ月の食費を決め、さらに週ごとに食費を管理しましょう。

また、お惣菜を買ったり、外食したりすることは、たまには良いですが、習慣的になると食費が膨らむ原因になるため、「自炊」を前提にするようにしましょう。味付けも濃いものが多く健康を害する原因となる可能性もあります。すこし面倒かもしれませんが、自炊の方が経済的です。

◇（3）消耗品

食費と同様に、2カ月やりくりすることを考慮して、1カ月ごと、消耗品代を決めましょう。消耗品は、基本的に「必要なものだけ買う」ようにしましょう。

安くなっているし、どうせ使うものだからといって、まとめ買いをするのはおススメしません。

理由は、ものを多めに買うと、収納に困り、あっちとこっちに保存しておいて忘れてしまうことがあります。また、今は必要なくても、もしかしたら必要と思って購入したけど、結局使わなかったというものもあるものです。細かなムダが、予算オーバーの原因となります。

◇（4）被服費

季節が変われば、なんとなく買い足したくなる洋服ですが、年金収入は現役時代の5～7割。欲しいものを欲しいだけ買っていては、たちまち赤字となってしまいます。今、持っているものを活用し、「買い足しは最小限度」に抑えましょう。欲しいからではなく、必要だからというのが基準になります。

◇（5）娯楽費

地域の自治体が企画しているイベント、スポーツクラブなど地域の体育館・施設では、安く参加できる講座などがあります。また、図書館などは、書籍の貸し出し以外に、DVDやCDなどの視聴もできます。お金のかからないこと、安く参加できることなどを見つけましょう。

◆毎月の生活費以外に必要になりそうなお金は予備費で準備

65歳以上になると、突然の体調不良、ケガなどで病院にかかることもあります。また、冠婚葬祭や壊れた家電、家具の買い替えなどの思いがけない出費、車の税金や固定資産税の払い込み、車検代など数年に1回～年に1回程度などの支払いで忘れがちな経費があるものです。

突発的に必要になるお金は、リスト化しておきましょう。これらのお金は、場合によっては、貯蓄を崩すことになってしまうかもしれません。ただ、最小限度に抑えたいもの。そのためにも、「毎月5000～1万円を予備費として別枠の貯蓄」をしておきましょう。

◆まとめ

現役時代は、1カ月に1回の定期収入でした。しかし、年金生活は2カ月に1回になります。今までと同じお金の使い方をしていると、お金が足りなくて、どんどん貯蓄を崩すことになってしまいます。今まで以上に支出を締め、お金を使わない生活に慣れるようにしましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

3匹の保護猫と暮らすファイナンシャルプランナー。会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方、心豊かに暮らすための情報を発信しています。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）