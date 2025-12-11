堀田茜 夫が作る料理は“朝から本格派”!?「ずっと作ってほしいです（笑）」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、“料理好き”の旦那さんの手料理などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：旦那さんがお料理が得意で、お弁当を作ってくれることがあるそうですね。堀田： はい！FUKAMI： すごい！堀田： 料理が趣味というか、好きで。一時期、朝ご飯を毎朝作ってくれたり。余裕があるときは、「俺、作りたいから全然作るよ！」と言ってくれますね。ありがたいです。FUKAMI： すごい。良いですね。旦那様が作る料理で一番好きな料理は？堀田：今日、白菜とサバの中華風炒めみたいなものを作ってくれて。それがめちゃくちゃおいしかったです！FUKAMI： 待って！ 今日？ 朝に!?堀田： はい（笑）。FUKAMI：朝からそれはちょっと重くないですか（笑）？堀田：お酢でさっぱり炒めてくれたもので。思っていたよりも本格的なんです。FUKAMI：なるほど！ スクランブルエッグみたいなものとかじゃなくて。もうシェフですね。堀田： そうですね（笑）。パスタとかもすごく作ってくれます。おいしいです。FUKAMI： 素敵！堀田： ずっと作ってほしいです（笑）。番組では他にも、家事の分担などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/