MAZZEL・TAKUTO 10歳で三浦大知と共演して一瞬で大ファンに「とにかく常に優しい」「素晴らしい人柄」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月21日（金）、28日（金）放送ゲストは、SKY-HI（スカイハイ）さんが代表取締役CEOをつとめる「BMSG（ビーエムエスジー）」の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のリーダー・TAKUTOさんです。

この記事では21日（金）の模様をお届けします。デビュー前からダンサーとして活躍してきたTAKUTOさんが、敬愛するシンガーソングライターでダンサーの三浦大知さんとのエピソードなどについて語っていただきました。

MAZZELは、BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。オーディションドキュメンタリー番組「MISSIONx2（ミッション・ミッション）」から誕生し、2023年5月にメジャーデビュー。KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が集結し、高いパフォーマンス力と独自の世界観で注目を集めています。

11月26日に4thシングル「Only You」をリリース、12月24日（水）にはライブBlu-ray＆DVD「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」をリリース予定。

こっちのけんと：キッズダンサー時代に（ダンサーで歌手の）三浦大知さんと共演されていたそうですね。

TAKUTO：そうなんですよ。

こっちのけんと：すごい！

TAKUTO：（ダンスを）始めて2年ぐらい、小学5年生で10歳ぐらいのときです。

こっちのけんと：すごいですね。お会いして、共演してどうでしたか？

TAKUTO：もう本当に一瞬で大ファンになって。そこから、ひたすら三浦大知さんの曲を聴き漁りました。当時、お仕事とかではないですけど、オーディションでキッズダンサーとしてバックダンサーをさせてもらうとか、既存のバックダンサーさんと三浦大知さんと僕の3人で作品を作らせてもらうとか、そんなこともさせていただけていたので。

こっちのけんと：ちょっとすごすぎる！ どういった作品だったんですか？

TAKUTO：三浦大知さんの事務所のイベントで、何か作品を（作る）ってなったときに、お誘いいただいて。「たっくん、なんか一緒に作ろうよ」って言ってくださって。

こっちのけんと：粋ですね。当時、三浦大知さんから言われたことで心に残っていることはありますか？

TAKUTO：とにかく常に優しくて。ある日のリハーサルで、「たっくん、これプレゼントだよ」と言って、何でもない日に「T」って書かれたTシャツプレゼントしてくださったり。

こっちのけんと：作ってくれたんだ。

TAKUTO：はい。なんかそういう心遣い、気遣いみたいなものを。子どもだった僕にも関係なく優しく接してくださって。素晴らしい人柄の方だなと思いました。

番組では他にも、ダンスを始めたきっかけや幼少期の思い出などについて語る場面もありました。

