ビザ・ワールドワイド・ジャパンは12月10日、2026年2月より「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」を全国で展開することを発表した。

Visa

同社は、2024年4月にキャッシュレスを通じた大阪府の地域経済活性化を目指す継続的かつ長期的な取り組みとして「大阪エリア振興プロジェクト」をスタートし、地域に根ざした取り組みとして大阪地域のスーパーマーケット、ファストフード店、ファミリーレストランチェーンなどの飲食店や日用品店、大阪を代表する地下街などの身近な加盟店や鉄道など、幅広い対象加盟店でのキャンペーンを実施し、大阪におけるタッチ決済の普及と地域経済の活性化を力強く推進してきた。

プロジェクト期間を通じて、大阪府内でVisaのタッチ決済の利用者は180万人以上増え、同地域のタッチ決済の利用は74%と、全国平均の66%を大きく上回る結果となっている。さらに、大阪でのタッチ決済対応アクティブVisaカードの枚数は100%超増加し、全国平均の60%増を大きくリードした。消費者の利用が急速に拡大したことが伺える。スーパーや飲食店、交通機関など、日常生活に密着した加盟店でのキャンペーンが、タッチ決済の定着と地域経済への波及効果を生み出した。

「2025年9月末時点で、国内のタッチ決済対応Visaカード発行枚数は約1億6,000万枚となっています。Visaは、プロジェクトで得られたインサイトや知見を活かし、全国にプロジェクトを拡大するとともに、モバイルタッチ決済の普及にも努めていきたいと考えており、キャッシュレス社会の実現と日本経済のさらなる発展に貢献していきます」(同社)