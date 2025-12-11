お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営するWizleapが実施した「お金のリアル川柳〜今年のお金のモヤモヤ教えてください〜」のグランプリが決定。2025年11月5日〜11月31日の応募期間で4,472件の作品が寄せられた。

お金のリアル川柳

「お金のリアル川柳」では、物価高や将来不安、副業・投資への迷いなど、生活者の“お金のモヤモヤ”が五・七・五に込められた4,472句が集まった。

「給与前 妻の遣り繰り 国宝級」(K・Uさん)

切実な声からユーモアあふれる句まで幅広い作品が並ぶなか、グランプリには「給与前 妻の遣り繰り 国宝級」(K・Uさん)が選出された。今年大ヒットした映画『国宝』のタイトルと、家計管理を支える妻の存在を“国宝級”と重ねた発想が評価され、物価高の空気感とも重なる一句となった。グランプリ受賞者には賞品としてボイル姿本ずわい蟹5杯(計約2.5kg)が贈られる。

準グランプリには2作品が選出された。

準グランプリ1

準グランプリを受賞した「トランプに ハートは無いのか 高関税」(タカボンさん)は、復権したトランプ政権の高関税政策を、“心がない”と“トランプの絵柄のハートが無い”のダブルミーニングで表現した一句だという。

準グランプリ2

「ミャクミャクと 上がり続ける 物価かな」(はるなさん)は、大阪万博公式キャラクター“ミャクミャク”を動詞として用い、止まらない物価高を今年最大の話題キャラに重ねた点が評価された。

両名には白雲台「満腹」「賑わい」が贈呈される。

現代の世相を表す入選作品

入選には、「新米の 俺に新米 高すぎる」(シャレスキー東村さん)、「我が金歯 昔恥ずかし 今家宝」(あおちゃんさん)、「節電し 猫を取り合う 冬の夜」(わさびさん)、「金無くて 心がブラック フライデー」(さささんさん)、「値段見て オー米ゴッド 麺にする」(コナガヤマックさん)、「投資する 推しとNISAの 二刀流」(ミファさん)、「楽しみな 孫とNISAの 十年後」(ゴエモンさん)の7作品が選ばれた。