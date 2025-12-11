コピス吉祥寺は12月13日〜14日、「クロススポーツパークinコピス吉祥寺」を開催する。

同企画は、アーバンスポーツが体験し放題の子ども参加型のイベント。

屋外スペースを会場に、パルクール、ダブルダッチ、けん玉、指スケの4競技が楽しめるほか、目の前でプロのパフォーマンスを見ることもできる。

キッチンワゴンエリアでは、飲食の販売も行う。

入場料は500円。開催時間は11:00〜16:00。体験・パフォーマンスともに前半と後半でそれぞれ実施する。