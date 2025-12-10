「焦点を絞っている」ドジャース、補強ターゲットの狙いを外野手一本に！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きをみせるか注目されている。主な補強ポイントはリリーフ、外野とされているが、日本時間10日、エドウィン・ディアス投手と契約合意に至ったとみられている。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

獲得候補に挙がっていたのは、ロベルト・スアレス投手（サンディエゴ・パドレスFA）とハリソン・ベイダー外野手（フィラデルフィア・フィリーズFA）。スアレスは今季70登板で40セーブ、ベイダーは146試合で17本塁打をマークしている。

[sp_ad]

しかし、リリーフとして一線級の成績を残しているディアスを獲得したことにより、スアレス獲得の可能性は低くなったと言えるだろう。

同メディアは「ドジャースは選手名簿の大半が揃っているため、今オフやるべきことはそれほど多くないが、外野とブルペンの最後尾にニーズがある。カイル・タッカー外野手は補強ポイントに合致している一方、契約には巨額の費用がかかる。」と言及。

続けて、「USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、ドジャースは現在ベイダーに焦点を絞っている可能性があるという」としつつ、「もちろん、タッカー、コディ・ベリンジャー外野手に軽く触手を伸ばす程度には関与するだろう。だが本音としては、ベイダーを獲得する方を望んでいる」という同記者の見解を伝えている。

[sp_ad]

【関連記事】

【了】