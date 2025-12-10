FA（フリーエージェント）によって選手が移籍した場合、注目の的となるのが人的補償だ。実績十分、あるいは将来を期待される選手が移籍するなど、数々のドラマが誕生してきた。中でもFAで多数の選手を獲得してきた読売ジャイアンツでは、過去にまさかの人物が移籍した事例もあった。そこで今回は、FAの人的補償で移籍した巨人の歴代選手を紹介する。［1/6ページ］

川邉忠義

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／95kg

・生年月日：1968年4月30日

・経歴：秋田工 - 川崎製鉄千葉

・ドラフト：1989年ドラフト2位（巨人）

NPBでFA制度が始まって以降、人的補償の移籍第1号となったのが川邉忠義だ。

秋田工で夏の甲子園出場を経験し、卒業後は社会人野球の川崎製鉄千葉（現：JFE東日本）でプレー。日本代表としての経験も重ねた実力者は、ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団した。

しかし、一軍での登板機会を得られないまま年月が過ぎ、1995年に河野博文（日本ハム）がFA移籍を表明。巨人への入団が決まり、川邉は人的補償として日本ハムファイターズ（現・北海道日本ハム）に移籍となった。

移籍1年目の1996年、初の一軍登板を果たすと、同年は最終的に17試合に登板。防御率4.89と満足のいく成績ではなかったが、プロ初勝利もマークした。

ただ、右ひじの状態が思わしくなかった1997年、一軍登板もないまま戦力外通告。その後はNPBでのプレーが叶わず、ユニフォームを脱ぐことになった。

内海哲也

[caption id="attachment_163908" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの内海哲也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：186cm／92kg

・生年月日：1982年4月29日

・経歴：敦賀気比高 - 東京ガス

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠（巨人）

内海哲也の人的補償での移籍も、球界を騒然とさせる出来事だった。

社会人野球の東京ガスから読売ジャイアンツ入りを果たし、2006年に12勝。3年連続で2桁勝利をマークしたように、左のエースとしてチームへの貢献度も高い選手だった。

中でも2011年は18勝、防御率1.70と完璧に近いシーズンを過ごした内海。2年連続で最多勝を獲得し、球界を代表するピッチャーになった。

だが、2014年以降は2桁勝利を挙げられず。2016年こそ9勝を挙げるも、以前のような安定感を見られなくなっていた。

苦しいシーズンが続いた中、2018年オフに炭谷銀仁朗（西武）がFAで巨人に加入。その結果、人的補償で内海の埼玉西武ライオンズ移籍が発表された。巨人の一時代を築いた選手だけに、球界に大きなインパクトを与えた。

移籍1年目は一軍登板なしに終わり、2020年に移籍後初勝利。しかし、復活を果たすことができず、2022年をもって引退した。

江藤智

[caption id="attachment_199910" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の江藤智（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／95kg

・生年月日：1970年4月15日

・経歴：東京・関東高

・ドラフト：1988年ドラフト5位（広島）

ホームランを量産し続けた江藤智も、人的補償で移籍した1人である。

捕手として広島東洋カープに入団した江藤は、1991年から内野に転向。徐々に頭角を現し始め、1993年には34本塁打を放つなどパンチ力が光った。

また、1995年は127試合の出場で39本塁打、106打点の大活躍。毎年のように20本塁打以上を量産したアーチストは、1999年オフにFAで読売ジャイアンツに移籍した。

移籍後も安定したパフォーマンスを見せていた江藤。しかし、2002年から成績が下降線に入っていた。

2005年は81試合の出場で本塁打0に終わった中、同年オフの豊田清（西武）のFA移籍により、人的補償で西武ライオンズに入団。

西武入団後もスタメン起用は多くなかったが、勝負どころで存在感を発揮。プロ通算350号を西武在籍時に達成し、惜しまれつつも2009年で現役から退いた。

工藤公康

[caption id="attachment_206020" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の工藤公康（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：176cm／80kg

・生年月日：1963年5月5日

・経歴：名古屋電気高

・ドラフト：1981年ドラフト6位（西武）

プロ通算224勝を積み重ねた工藤公康。彼の人的補償による移籍も、当時は大きな話題を集めた。

名古屋電気高（現：愛工大名電高）から西武ライオンズ（現：埼玉西武）に入団し、プロ4年目に8勝を記録。また、1986年から3年続けて2桁勝利を挙げ、最優秀防御率のタイトルを複数回獲得した。

1994年オフにFA権を行使して福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンク）に移籍し、1999年はリーグMVPを受賞。その後はFAで読売ジャイアンツに加入すると、移籍1年目から12勝の働きを見せた。

しかし、それ以降は防御率が高いシーズンも散見された工藤。2006年は3勝に終わり、門倉健の人的補償で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に移籍した。

横浜1年目は7勝を挙げ、復活の兆しを見せていたが、翌2008年は0勝と思うような成績を残せず。

最後は古巣の西武に復帰し、2010年は一軍で10試合に登板して防御率10.50。同年オフに戦力外通告を受けたのち、翌2011年に現役を退いた。

長野久義

[caption id="attachment_241794" align="alignnone" width="530"] 読売ジャイアンツの長野久義（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：1984年12月6日

・経歴：筑陽学園高 - 日本大 - ホンダ

・ドラフト：2009年ドラフト1位（巨人）

読売ジャイアンツから人的補償で移籍した選手の中には、長野久義も含まれている。

指名拒否を経て、2009年ドラフト1位で巨人に入団。プロ1年目から128試合の出場で打率.288、19本塁打、52打点と即戦力のパフォーマンスを見せ、同年の新人王を獲得した。

さらに、翌2011年は140試合に出場機会を増やし、打率.316をマークして首位打者を受賞。翌2012年は173安打を放って最多安打に輝くなど、巨人に欠かせない存在となった。

2018年は規定打席到達を逃したものの、それでも116試合に出場したように、主力であることに変わりはなかった。

ところが、丸佳浩（広島）の巨人入りが決まると、人的補償で広島東洋カープへの移籍が発表。まさかのプロテクト漏れに球界が騒然とした。

長野は広島で4年間プレーするも、らしさが見られないシーズンも多かった。2022年オフにトレードで巨人に復帰し、今季での引退を決意。

引退会見では多くの選手が集まったように、人望の厚い選手だった。

小田幸平

[caption id="attachment_242398" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の小田幸平（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／84kg

・生年月日：1977年3月15日

・経歴：兵庫・市川高 - 三菱重工神戸

・ドラフト：1997年ドラフト4位（巨人）

ムードメーカーとしてチームを盛り上げ続けた小田幸平は、読売ジャイアンツから中日ドラゴンズに移った選手だ。

社会人野球の三菱重工神戸（現：三菱重工West）から巨人入りした小田。守備では高い評価を得ていたものの、バッティングでは結果を残せていなかった。

プロ7年目の2004年、プロ初ホームランを含め一軍で16安打をマーク。翌2005年は巨人在籍時で最多の31試合に出場するも、同年オフに野口茂樹（中日）が巨人にFA移籍し、人的補償で中日に移籍した。

当時は谷繁元信が絶対的な存在として君臨する中、第2捕手としてチームを救った小田。2010年はキャリア最多の23安打を放ち、球場を沸かせる場面もあった。

しかし、2014年は17試合の出場にとどまると、同年オフに戦力外通告。翌2015年1月に引退を表明したが、記憶に残るプレーヤーの1人だった。

【了】