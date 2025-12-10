大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ブルペン陣を補強するためにエドウィン・ディアス投手を獲得した。それにより、投手陣再編の動きが生じることが予想されており、構想外となる選手が出てくるかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ディアスの加入により、来季のドジャースのブルペン枠を確実としているのは、ディアスの他にタナー・スコット投手、アレックス・ベシア投手、ブレイク・トライネン投手、そしてスプリングトレーニングで復帰予定のブルスダー・グラテロル投手の5名だ。

残った枠を争うことになるのは、アンソニー・バンダ投手、ジャック・ドレイヤー投手、ジャスティン・ロブレスキー投手、ウィル・クライン投手、エドガルド・エンリケス投手、ベン・カスパリアス投手だろう。

大谷翔平選手が二刀流として登録され、枠に余裕を持たせられるとはいえ、現状は投手が溢れている。そこで、ロースター外となる候補として名前が挙がっているのがロブレスキーとエンリケスだ。

厳しい投手状況についてステビンス氏は「ロブレスキーとエンリケスをブルペンから外す必要があるかもしれない。彼らにはマイナーオプションが残っている。オフシーズン中にトレードされなければ、来季を3Aでスタートしても驚きではない」と言及した。

