プロ野球におけるFA（フリーエージェント）移籍は、ストーブリーグの中心となる話題だ。大物選手の移籍だけでなく、人的補償が不要となるCランクの選手は、争奪戦になるケースも珍しくない。そこで今回は、近年にCランクでFA移籍した経験がある選手を取り上げたい。

伊藤光

[caption id="attachment_191130" align="aligncenter" width="530"] オリックス・バファローズ時代の伊藤光（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／88kg

・生年月日：1989年4月23日

・経歴：明徳義塾高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト3巡目（オリックス）

今オフFA（フリーエージェント）移籍により、新天地でのプレーを選んだ伊藤光。Cランクで移籍となった1人だ。

明徳義塾高から2007年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団し、2013年にブレイク。規定打席到達を果たすと、打率.285の成績を残し、バッティングでも存在感を発揮した。

その後も中心選手としてプレーしたが、若月健矢の台頭もあり徐々に出場機会が減少。2018年はわずか7試合の出場と苦しいシーズンを過ごしていた。

同年のシーズン途中、髙城俊人・白崎浩之とのトレードで横浜DeNAベイスターズに移籍。2019年には自己最多の8本塁打を放った。

ただ、怪我に悩まされることも多く、DeNA加入後は規定打席に到達したシーズンがなかった伊藤。今季は加入後最少となる6試合の出場に終わり、FA権を行使した。

新たな環境でのプレーを望む伊藤に対し、東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を表明。楽天は絶対的な正捕手が不在なだけに、伊藤のチャンスが増える可能性もあるだろう。

【関連記事】

【了】