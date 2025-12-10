日本代表が来年3月にイングランド代表との国際親善試合を行うことが決定した。

FIFAワールドカップ26で優勝という大きな目標を掲げている日本代表。現地時間5日にはグループステージの組み合わせ抽選会が行われ、オランダ代表、チュニジア代表、欧州予選プレーオフ・パスB勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）との対戦が決定。今後はこれらの国の分析や対策を進めつつ、8大会連続8度目の大舞台に向けてさらなるチーム力向上を図ることとなる。

ワールドカップイヤーが目前に迫る中、世界屈指の強豪として知られるイングランド代表との対戦が正式発表された。キックオフは現地時間3月31日の19時45分（日本時間4月1日午前3時45分）で、会場は“サッカーの聖地”として知られる『ウェンブリー・スタジアム』。FIFAランキングは日本代表の18位に対してイングランド代表が4位となっており、通算対戦成績は日本から見て0勝1分2敗だ。

スリーライオンズの異名を取る“サッカーの母国”は世界最高峰のプレミアリーグで活躍するスター選手を数多く擁し、EUROでは2大会連続準優勝と近年の実績も十分。今回の欧州予選でも8戦全勝22得点無失点という圧巻の成績を収め、8大会連続17回目のワールドカップ出場を決めた。率いるのはかつてチェルシーをチャンピオンズリーグ（CL）制覇に導いた名将トーマス・トゥヘル監督で、昨年10月の就任後は9勝1敗という成績を収めているが、アジア勢との対戦はまだない。

3月27日にウルグアイ代表、そしてその4日後に日本代表との対戦が決まったことを受け、トゥヘル監督はイングランドサッカー協会（FA）を通じて「ワールドカップに向けた準備が進む中、この2試合の開催が決定したことを非常に嬉しく思う。FIFAランキングでトップ20のチームと対戦すると同時に、ヨーロッパ以外の相手との試合を通じて実力を試したいと思っていた。金曜日の抽選会を経て、来年への期待がますます高まっている」とコメントしている。

森保一監督就任以降、ドイツ代表、スペイン代表、ブラジル代表を撃破するなど、強豪国にはめっぽう強い日本代表だが、イングランド代表にも勝利できるだろうか。

【画像】森保一監督とトゥヘル監督のツーショット