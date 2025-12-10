堀田茜「夫婦平等がすごく良いと思って目標にしていますが…」結婚後の家事事情を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。23日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、家事の分担などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：この間、堀田さんのインスタに、旦那さんが作られた素敵なお料理もアップされていました。家事の分担やお家のことなど、どうされているんですか？堀田： もうこれだけは本当に夫婦平等がすごく良いと思っていて、それを目標にしています。気づいたほうがやるし、できるほうがやる、というのはやっているのですが、今のところ私の分量がちょっと多いな、と（笑）。FUKAMI： あのね、世の中の女性みんなに言いたい！ あなたたちのほうが早くやりたがるんですよ。男性のほうが洗濯物とか溜め込めるし、流しのなかにも溜め込める。お料理はもっと簡単に適当に短く、がいいのです。でもあなたたちは早くやりたいだけ（笑）！堀田： なるほど（笑）。（女性は）すぐ気になってしまう。FUKAMI： 気になるの分かりますよ。明日の朝までに残していたらちょっと……みたいな。でも、男性はそれが気にならない。堀田：本当にそれはあるかもしれないですね。でも、基本的に平等を掲げています！番組では他にも、結婚を決めたキッカケなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/