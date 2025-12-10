「犯罪者がもっとも嫌がる家」を作る最新防犯対策とは？「ほぼ真横まで映る」麒麟・川島明が体験した最新ドアホンに驚愕

お笑いコンビ・麒麟の川島明がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「川島明 そもそもの話」（毎週土曜 17:00～17:55）。

特殊詐欺や侵入盗が増加の一途をたどる昨今。「自分の家は大丈夫だろうか……」と不安を感じる人も増えているのではないでしょうか。

今回の放送では、犯罪から自宅を守り、“防犯意識が高い家”と認識させるための具体的な防犯対策と、最新のPanasonic商品に搭載されている機能などを紹介しました。

番組中、川島が驚きを隠せなかった“防犯意識が高い家”と思わせるための最新の知恵とは……？

◆「この通話は録音されます」犯罪者が最も嫌がる一言とは？

松浦さんがまず紹介したのは、特殊詐欺対策として電話機に搭載された「迷惑防止機能」です。この機能は、電話が鳴る前に、相手に対して自動で次の警告メッセージを流します。

「この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください」

松浦さんは、この警告の心理的効果について、「犯罪者の多くは自分の声が証拠に残ることを極端に嫌うので、警告をすることで電話を切るように促しています」と説明。

これには川島も「怪しくない人からしたら、別に『どうぞどうぞ』って感じですからね。怪しい人は切っちゃうと」と納得。

さらに、着信中には注意喚起のメッセージが流れ、通話が始まると自動で録音が開始されます。「警告だけでない、しっかりとした証拠保全ができる」点が使用者にとって大きな安心感につながります。

川島が「正直、狙われにくくなる」と語ったように、「この家はちょっと防犯意識が高いな」と認識させることが、詐欺のターゲットから外される重要な一手となります。

◆インターホンのほぼ真横まで丸見え！ 超広角ドアホンの威力

次に、実際に家に訪れる侵入盗などの対策として、上中さんから最新のドアホン機能が紹介されました。

犯罪者は在宅状況を確認するため、宅配業者などを装ってドアホンを押す事例が多くあります。しかし、カメラが正面しか映らない場合、犯罪者は壁際などの死角に隠れることが多いといいます。

スタジオに用意されたドアホンのモニターを見た川島は、その視野の広さに驚愕。

「これ、すごいですね！ モニターを見ると、正面だけでなく、ドアホンのほぼ真横まで『どうなっているの？』っていうくらい映っていますけど」

このドアホンは、視野角170度にもおよぶ超広角カメラを搭載。犯罪者がよく利用する壁際などの死角を少なくするよう設計されています。

例えば、正面の人物の脇に、黒い服などで身元を隠した「共犯者」が潜んでいたとしても、その姿を捉えやすいのです。

これに川島は「（例えば犯罪者が）3人で来ても、正面の1人しか映ってないように見せかけて（全員しっかり映っているわけだ）」と感心。

上中さんは、「顔が見られることが嫌な犯罪者にとっては、左右、奥行きがはっきりと映り、録画機能も搭載されているこの広角レンズは、“すごく嫌な機能”になっています」と、その抑止力を強調しました。

◆外出先から自宅を守る！ スマホ連携で防犯効果が向上

最新機種には、さらに一歩進んだ機能として、スマートフォン連携機能も搭載されています。

上中さんは「外出先でも（スマホで自宅の状況を確認すれば）人が来ている・来ていないがわかります。応対も『あの、どちら様ですか？』などの応対もできます」と説明すると、川島さんは「スマホで!? これはすごい」と感心。

この機能は、留守中であることを知られずに訪問者を確認し、まるで在宅しているかのように応対できるため、防犯対策効果が飛躍的に向上します。

◆年末年始は実家の防犯対策見直しを…大切な家族に“安心”を

最後に松浦さんは、防犯対策において最も大切なことは、「この家は防犯意識が高く、犯罪しにくい家と思わせること」であると、あらためて強調。

そして、年末年始は帰省などで自宅や実家の防犯対策を見直す良い機会であると提案しました。

これに川島は「本人たち（高齢の両親）は『大丈夫！』と言っても、（離れて暮らす）子どもとしては、安心できないところもありますからね。両親へのプレゼントなどにもいいですね」と締めくくりました。

ご実家への帰省の際などに、大切なご家族が安全・安心に過ごせるよう、特殊詐欺・侵入盗対策となる最新の防犯対策技術の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

