【心理テスト】あなたが「計画倒れ」で挫折する本当の理由がわかる!? 深層心理をチェック

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「狭い道」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）森の中を散歩しているあなた。すると、目の前の道がどんどん細くなっていきます。このまま進むと、やがて道は消えてしまいそうです。さて、あなたはどうしますか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1．引き返して別の道を探す2．とりあえず進めるところまで進んでみる3．スマホで地図アプリを確認する4．立ち止まって、道の先を観察するこの心理テストでわかることは、あなたの「計画倒れパターン」です。「先細りになっていく道」は「見通しが立たない状況」を示しています。ここでどんな対応をしたかによって、新しいことを始めたときに、どんな理由で挫折しやすいかが見えてきます。完璧主義なところがあるあなた。「失敗した！」と思った瞬間、別の選択肢を探し始めます。100点を目指すのは良いことですが、結果的に何も残らないのはもったいないです。間違いを恐れるより、まずは一歩踏み出してみることが大切です。見切り発車で物事を始めがちなあなた。テンションで突き進むものの、想定外の壁にぶつかると「こんなはずじゃなかった」と急にやる気を失います。事前に情報を集めて、ゴールまでの道筋を少しだけでもイメージしておくと、挫折しにくくなりますよ。始める前にあれこれ調べる、しっかり者なあなた。でも、情報を集めすぎて「結局どうすればいいの？」と混乱し、行動に移せないまま時間が過ぎてしまいます。計画倒れというより、計画段階で終わりがち。7割の準備でスタートを切る勇気を持ちましょう。ズバリ、石橋を叩いて渡る慎重派なあなた。リスクを避けるために様子見をしますが、その間にチャンスが過ぎ去ったり、モチベーションが下がったりして、結局始められません。「やりたい！」と思った瞬間を、逃さないようにしましょう。どんなことでも失敗はつきもの。自分のクセを知って、うまく付き合っていきましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。