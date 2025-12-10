大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは静かなオフシーズンを過ごしていたが、ニューヨーク・メッツからフリーエージェント（FA）になっていたエドウィン・ディアス投手を獲得した。この獲得には、デーブ・ロバーツ監督の発言からは想定外のものだった。米メディア『ドジャース・ネイション』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

ウィンターミーティング開始直前、ロバーツ監督は「投手陣にも野手にも満足している。もちろん補強できる機会は常に探しているが、大きなサプライズは必要ない。チームは3連覇に集中している」と語り、あくまで平常運転を装っていた。

しかし、その裏でドジャースは着々と動いていた。ドジャースに加入したディアスは昨季、メッツで62試合に登板し、防御率1.63、奪三振98、セーブ28を記録。

ディアスはMLB屈指の守護神であり、もしタナー・スコット投手も復活すれば、ドジャースの終盤戦の安定感は一気に増すことになる。

来季は大谷翔平選手が開幕から先発ローテーションに加わることが予想されており、投球イニング数の負担が減るだろう。

今回のドジャースの補強についてウォーレン氏は「結局のところ、ロバーツ監督は、チームが舞台裏で大型FAの獲得やトレード交渉を進めている間、自分の手札を胸に秘めていたのかもしれない」と言及した。

