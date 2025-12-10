長年、埼玉西武ライオンズの先発の中核を担ってきた今井達也と髙橋光成が、今オフに相次いでメジャーに挑戦。先発の層が一気に薄くなる西武にとって、来季は投手陣のさらなる奮闘が求められる。ベテランの底力、若き才能の成長、育成からの這い上がり。すべてが一つになった時、西武の逆襲が始まる。今回は来季、西武で奮起が期待される投手を取り上げる。（文・シモ）［1/6ページ］

武内夏暉

[caption id="attachment_242127" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの武内夏暉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：187cm／96kg

・生年月日：2001年7月21日

・経歴：八幡南高 - 国学院大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（西武）

来季でプロ3年目の武内夏暉。今井達也・髙橋光成が抜けるいま、武内の復調が埼玉西武ライオンズには必要だ。

2023年ドラフト1位で西武に入団した武内は、140キロ台中盤の速球と多彩な変化球を武器に、ルーキーイヤーから開幕ローテーション入りした。

開幕5試合目のオリックス戦で、プロ初登板・初先発でプロ初勝利。この勝利を皮切りに、前半戦だけで5勝0敗、防御率1.10の成績を挙げた。

後半戦は調子を落としながらも、ローテーションを死守した。9月30日の日本ハム戦では、8回3安打無失点でプロ10勝目を達成。シーズン全体で145回1/3を投げて10勝6敗、防御率2.17と堂々の成績で新人王を獲得した。

チームとしては、2007年の岸孝之（現・楽天）以来、17年ぶりの2桁勝利と規定投球回数達成である。

しかし、今季は左肘の不全損傷により出遅れ、一軍登録は5月14日までずれ込んだ。

それでも、同日のソフトバンク戦で先発すると、5回1失点の投球で今季初勝利。

7月4日のソフトバンク戦では、リバン・モイネロと投げ合い、7回4安打無失点と堂々の投球で4勝目をマークした。

だが、なかなか本来の調子を取り戻せずにシーズン終了。今季は12試合の登板で4勝5敗、防御率5.26と昨季より大きく成績を下げた。

来季は新人王の意地を見せて、巻き返しを図りたい。

與座海人

[caption id="attachment_198498" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの與座海人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／80kg

・生年月日：1995年9月15日

・経歴：沖縄尚学高 - 岐阜経済大

・ドラフト：2017年ドラフト5位（西武）

来季でプロ9年目の與座海人。再び先発としての期待が高まりそうだ。

アンダースローから繰り出される直球と多彩な変化球でタイミングを外す投球が持ち味の與座は、プロ4年目の2021年に頭角を現す。

この年、先発や中継ぎをこなした與座は、15試合に登板して1勝1敗、1ホールド、防御率.2.79の成績をマーク。

翌2022年は、先発として前半戦だけで7勝するなど好調で、終わってみれば20試合の登板で10勝7敗、防御率2.88で初の2桁勝利を飾った。

10勝を挙げた9月11日・日本ハム戦の勝利投手インタビューでは、感極まって涙を流した。その姿には、こちらの胸も熱くするものがあった。

しかし、翌2023年は15試合登板で2勝6敗、防御率3.69とやや苦戦。昨季は7試合登板で1勝4敗、防御率4.81とさらに成績を落としている。

迎えた今季は5月1日に一軍登録されると、同9日のロッテ戦で6回4安打無失点でシーズン初勝利を挙げた。

6月14日の中日戦では7回途中1失点で2勝目を挙げると、7月12日のロッテ戦では8回5安打1失点で3勝目をマーク。

結果、今季は16試合の登板で6勝5敗、防御率2.50と一定の成績を残した。

今季は、中10日ほどの登板で好調を維持した。来季は中6日くらいの登板間隔で先発陣に割り込み、4年ぶりの2桁勝利を挙げてもらいたい。

渡邉勇太朗

[caption id="attachment_242128" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの渡邉勇太朗 （写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：191cm／103kg

・生年月日：2000年9月21日

・経歴：浦和学院高

・ドラフト：2018年ドラフト2位（西武）

渡邉勇太朗は来季、埼玉西武ライオンズ先発陣の中心になりそうな予感だ。

最速150キロ超の直球とカットボールが武器の渡邊は、プロ3年目の2021年6月に一軍初昇格を果たす。リリーフとして実績を積む中、同年8月15日の楽天戦でプロ初先発し、5回4安打1失点の好投でプロ初勝利をマークする。

以降は先発として登板し、同年は17試合の登板で4勝4敗2ホールド、防御率3.44の成績を残した。

翌2022年は3試合、2023年には2試合と登板数を減らしたものの、昨季は14試合に登板。打線の援護に見舞われない不運もありながら、3勝4敗、防御率2.67の成績を残し、可能性を感じさせた。

今季は開幕メンバー入りを果たすと、3月29日の日本ハム戦で7回5安打2失点の好投。チームは負けたものの、幸先の良いスタートを切った。

5月中旬以降は自身4連勝を記録し、6月までに5勝をマーク。

途中、右内転筋の張りなどがあり5連敗と調子を落とすも、9月6日のロッテ戦では6回2死まで完全投球。97球を投げて、2安打無四球の完封勝利を挙げた。

今季は23試合に登板して、7勝9敗、防御率2.69の成績を残し、来季への弾みをつけた。

今季の登板試合で、7回以上投げた試合は9試合。試合を作る能力がある渡邊は、先発の柱となる可能性十分だ。

松本航

[caption id="attachment_220929" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの松本航（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：1996年11月28日

・経歴：明石商 - 日本体育大

・ドラフト：2018年ドラフト1位（西武）

来季プロ8年目の松本航は、四球から崩れる不安定な投球を克服したい。

最速150キロ超の直球を武器に、プロ3年目の2021年には10勝を挙げた松本。昨季はチーム事情により、リリーフに回るも救援失敗が続いて1勝9敗、防御率3.93苦しんだ。

今季は右肩のコンディション不良で出遅れ、一軍登録は8月13日だった。

同日のソフトバンク戦に先発するも、初回に2つの四球を与えて満塁のピンチを招くと、いきなりの5失点。5回までに94球を要し、7安打、3四球で課題を残す結果となった。

続く同20日にもソフトバンク戦に先発。5回を3安打2失点と試合を作るが、初勝利は持ち越しとなった。

同30日のオリックス戦では、初回を三者凡退に切り抜けて幸先のよいスタートを切る。だが、3回に四球から崩れて3失点を喫し、4回で降板となった。

そして、同月31日に一軍登録抹消。以降は一軍登板がなく、今季を終了した。

右肩のコンディション不良の影響もあったのだろうか。今季は3試合に登板して0勝2敗、防御率6.43の成績に終わった。

来季以降に安定した投球をするには、細かな制球力が鍵になるだろう。

菅井信也

[caption id="attachment_216275" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの菅井信也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：183cm／84kg

・生年月日：2003年6月28日

・経歴：山本学園高

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト3位（西武）

来季の埼玉西武ライオンズ投手陣の中で、伸びしろのある菅井信也のさらなる活躍が求められる。

140キロ台前半のストレートと切れ味鋭いスライダーを武器に、2021年に西武に入団した菅井。

プロ2年目に二軍で4勝2敗、防御率3.12の成績を挙げると、昨季6月2日に支配下選手登録を勝ち取った。

同30日の楽天戦では、救援登板でプロ初ホールドを記録。続く7月15日のオリックス戦では、7回3安打無失点でプロ初勝利を挙げる。これは、球団史上初の育成出身選手の先発勝利である。

昨季は一軍で8試合に登板し、1勝2敗1ホールド、防御率5.25ながら、可能性を感じさせる投球内容を見せた。

今季は4月9日に一軍初昇格を果たし、同日のロッテ戦に先発。伸びのあるストレートを軸に、6回2安打6三振と堂々の投球を見せて今季初勝利を挙げる。

続く同16日のオリックス戦では、6回2/3を4安打無失点で2勝目。その後も白星を積み重ね、6月12日の阪神戦で早くも5勝目を挙げた。

しかし、後半戦に失速。ファームで腕を振る期間も多くなり、今季は一軍で11試合に登板して5勝5敗、防御率3.58でシーズン終了となった。

好調の時は手が付けられない、伸びのあるストレートを放つ菅井。先発として1年を乗り切るには、体力面でパワーをつける必要がありそうだ。

上田大河

[caption id="attachment_211889" align="alignnone" width="530"] 埼玉西武ライオンズの上田大河（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／86kg

・生年月日：2001年11月15日

・経歴：大商大高 - 大阪商業大

・ドラフト：2023年ドラフト2位（西武）

今季4試合の登板に終わった上田大河は、大きなきっかけがほしいところだろう。

大阪商業大の4年時に、大阪学院大とのリーグ戦でノーヒット・ノーランを達成。大学時代から大きな注目を集めて、2023年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズ入りした。

最速150キロ超の直球とスライダーなどの変化球を武器に、ルーキーイヤーの昨季は中継ぎを中心に17試合に登板。勝敗はつかなかったが、防御率2.70と強気の投球で一軍経験を積んだ。

迎えた今季は、4月3日一軍登録されると同日の楽天戦に登板。勝ち星はつかなかったものの、5回を投げて4安打無失点と好投する。

続く17日のオリックス戦でも先発。今度は5回2/3を投げて2失点と試合を作った。

しかし、5月6日のソフトバンク戦では初回に4失点すると、その後も4回、5回と立て続けに失点。5回を投げて計10失点と炎上し、翌7日に二軍再調整となった。

約2カ月の調整期間を経た上田は7月13日に一軍再登録となり、同日のロッテ戦で先発を果たす。

しかし、4回1/3を投げて6安打3失点で2敗目を喫すると、翌14日に一軍登録抹消。その後は一軍マウンドに上がれず、今季終了となった。

今季の成績は、4試合に登板して0勝2敗、防御率6.75。10失点を喫した悔しい経験を糧に、来季は先発・中継ぎのどちらかで飛躍できるだろうか。

【了】