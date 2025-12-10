「振り出しに戻ってしまう」ドジャース、昇格選手の来季に暗雲！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ライアン・ウォードをマイナーからメジャーに昇格させた。好アピールが実らなかった今季の悔しさを晴らすチャンスのようにも見えるが、来季も厳しい状況が続く可能性があるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在27歳のウォードは、今季3Aで143試合、打率.290、36本塁打、122打点といった数字をマーク。打撃不振が目立っていたマイケル・コンフォート外野手の代役として昇格を望む声も少なからずあったが、今季は声がかからなかった。

同メディアは「ブランドン・ゴームズGMはGM会議で『（ウォードの名前は）何度も挙がった。我々は、今年どこかの時点で彼が多くの出場機会を得ることを期待している』と語った。しかし、もしドジャースがカイル・タッカー外野手と契約するか、スティーブン・クワン外野手をトレードする場合、いつ、どこでウォードにチャンスを与えることができるのだろうか？」と指摘。

続けて、「ドジャースがタッカーやクワンを獲得できない世界線もあり、そうなればウォードのような選手が将来を切り開ける可能性も見えてくるだろう。しかし、ドジャースは往々にして望む選手を獲得できる。もし彼らがごく当たり前のことをして、外野陣が外部の選手で埋め尽くされると、また振り出しに戻ってしまうだろう」と主張している。

