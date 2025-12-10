なとり、2ndアルバム『深海』収録曲公開、18冊分のCDブックレット収録

音楽クリエイターのなとりが2026年1月21日（水）にリリースする2ndアルバム『深海』の収録全曲目に加え、CDに付属のブックレット内容が一部解禁された。

本作は、現在もバイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」が収録されることがすでに明かされていたものの、収録の全貌は明かされていなかった。本作の新録楽曲として新たに解禁になったのは、アルバムタイトルを冠した「深海」が1曲めに収録されるほか、ライブではすでに披露しておりファンからの人気も高い「EAT」「FLASH BACK」など全10曲であり、CDとしては全18曲収録の大ボリュームとなる。

なお、アルバムは完全生産限定盤の1形態のみのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットが収められる。そして、そのブックレットはそれぞれにアーティストや関係者からのコメントが収録されることも今回明らかになった。アルバム『深海』に際しコメントを寄せたのは、あばらや、Eve、いよわ、川谷絵音、jo0ji、じん、TAIKING（Suchmos）、takachi（muque）、辻村深月、Deu（PEOPLE 1）、春野、甫木元空（Bialystocks）、松本 大（Enfants）、みなはむ、めいちゃん、Mega Shinnosuke、WurtS（あいうえお順）。なとり本人からのラブコールで今回各人からのコメントが実現した形となる。

なお、2026年2月18日（水）19日（木）の2日間にわたり、アルバムを引っ提げて日本武道館で開催するワンマンライブ『なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」』は追加公演の18日をふくめ両日ともに追加席の販売を現在行っている。

＜リリース情報＞

なとり

2nd Album『深海』

リリース日：2026年1月21日（水）

品番：SRCL-13495～13496

価格：8,800円（税込）

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/

CDのご予約はこちら https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

アルバムのPre-Add/Pre-Saveはこちら https://natori.lnk.to/TheAbyss

=収録曲=

1. 深海

2. ヘルプミーテイクミー

3. セレナーデ

4. にわかには信じがたいものです

5. DRESSING ROOM

6. EAT

7. FLASH BACK

8. プロポーズ

9. 恋する季節

10. 非常口 逃げてみた

11. 君と電波塔の交信

12. IN_MY_HEAD

13. 絶対零度

14. SPEED

15. 帰りの会

16. 糸電話

17. バースデイ・ソング

18. うみのそこでまってる

＜ライブ情報＞

なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」

2026年2月18日（水） 開場 17:30 / 開演 18:30

2026年2月19日（木） 開場 17:30 / 開演 18:30

【会場】日本武道館

https://natori-official.com/