MAZZEL・TAKUTO 母の趣味がきっかけで始めたダンス “サッカー少年”の心を掴んだ出来事「ダンスの先生の服装を見たときに…」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

11月21日（金）、28日（金）放送ゲストは、SKY-HI（スカイハイ）さんが代表取締役CEOをつとめる「BMSG（ビーエムエスジー）」の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のリーダー・TAKUTOさんです。

この記事では21日（金）の模様をお届けします。デビュー前からダンサーとして活躍してきたTAKUTOさんに、ダンスを始めたきっかけや幼少期の思い出などについて語っていただきました。

MAZZELは、BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。オーディションドキュメンタリー番組「MISSIONx 2（ミッション・ミッション）」から誕生し、2023年5月にメジャーデビュー。KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKIの8人が集結し、高いパフォーマンス力と独自の世界観で注目を集めています。

11月26日に4thシングル「Only You」をリリース、12月24日（水）にはライブBlu-ray＆DVD「MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”」をリリース予定。

こっちのけんと：早速ですが、この番組ではゲストの方の人生が変わった瞬間、モーメントを探っていきます。それでは、TAKUTOさんの1つ目のモーメントは。

TAKUTO：「2006年、母の影響で初めてダンスレッスンを受ける」です。

こっちのけんと：おお。2006年というと、おいくつぐらいですか？

TAKUTO：だいたい8歳ぐらいですね。

こっちのけんと：早くないですか？ 8歳でもうダンスレッスン!?

TAKUTO：そうですね。母が昔から趣味でダンスをやっていて。割と上手だったので、結構長くやっていたんだと思います。それで無理やり、ちょっと強引に「あんたもダンス楽しいからやってみなさい」みたいな。僕はそのとき全然興味はなかったんですけど、連れて行かれたという感じでした。

こっちのけんと：どんなダンスをやっていたんですか？

TAKUTO：ジャンルで言うとヒップホップです。

こっちのけんと：かっこいいお母さんですね。（手元の資料には）「本当はサッカー選手になりたかった」みたいなことが書いてあるんですけど……

TAKUTO：そうですね。その頃は幼稚園生ぐらいのときからサッカーをずっと習わせてもらっていて。サッカーが大好きで、「サッカー選手になりたいな」ぐらいに思っていたときに、急にダンスに触れて、割と早い段階でダンスにハマりました。

こっちのけんと：ダンスのどこにハマっていった感じですか？

TAKUTO：当時、今ほど“ダンス人口”が多くなくて。特に男の子でやっている人があまりいなくて。それこそ、“（ダンスは）女性がやるもの”ぐらいの勢いのところもあったなかで。だから本当に一緒に（ダンスの）クラスを受ける男の子が少ないなかで、やっぱヒップホップがかっこよくて。先生の服装を見たときに、周りの小学校の友達とかにはいないし、なんかちょっとダボっとしたスタイルが、「うわっ！ かっこいい……」みたいになって。そこから惹かれていきましたね。

こっちのけんと：ダンスでは、他にバレエも習っていたんですか？

TAKUTO：そうですね。高校生ぐらいのときです。ブレイキン（※音楽に合わせて回ったり跳ねたりするアクロバティックな動きが特徴のストリートダンス）以外のジャンルは、ほぼ全部通ってきました。ジャズもバレエも。

こっちのけんと：バレエが入ってくるのはすごいですね。家でもやっぱずっと練習して、ダンスの時間は長かった感じですか？

TAKUTO：そうですね。家に大きい鏡を用意してもらって、それを見ながら（練習しました）。動画も撮って、見返せるようにしてもらって、（母親には）ひたすら練習するのに付き合ってもらいましたね。

番組では他にも、敬愛するシンガーソングライターでダンサーの三浦大知さんとのエピソードなどを語る場面もありました。

