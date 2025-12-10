「ツタロックフェス 2026」、来年3月に幕張メッセ国際展示場にて3DAYS開催決定

「ツタロックフェス2026」が2026年3月20日（金祝）・21日（土）・22日（日）に幕張メッセ3DAYS開催されることが発表された。

【2025年のライブ写真はこちら】

初年度の2018年3月に幕張メッセにて開催された「ツタロックフェス 2018」は約2万人を動員、2回目の開催となった「ツタロックフェス 2019」は2DAYSにパワーアップし開催。2020年、2021年と新型コロナウィルス感染拡大により開催を断念したが、2022年に「ツタロックフェス 2022 supported by T ポイント」が約3年ぶりに開催され12000人を動員した。そして「ツタロックフェス2024」「ツタロックフェス 2025」はそれぞれ2DAYSで約3万人を動員し大盛況の中終幕を迎えた。

出演アーティストは、これまでに「ツタロックフェス」や「ツタロックDIG」「Scramble Fes」に出演したアーティストから、今回初めて出演するアーティストまで、日本の音楽カルチャーを牽引する様々なアーティストが出演予定。

出演アーティストの第1弾発表は12月15日を予定している。

＜ライブ情報＞

ツタロックフェス2026

2026年3月20日（金祝）、21日（土）、22日（日）

幕張メッセ国際展示場4・5・6・7ホール

主催：CEミュージッククリエイティブ株式会社 / ライブマスターズ株式会社

企画：CEミュージッククリエイティブ株式会社

制作：ライブマスターズ株式会社

運営：株式会社ディスクガレージ

問い合わせ：https://livemasters.jp/

公式HP：https://cemusiccreative.com/tsutarock2026

公式SNS

X https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive

Instagram https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/