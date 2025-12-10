元日本ハムの“守護神右腕”がオイシックスへ入団　新天地で再び躍動を誓う

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは10日、今季まで北海道日本ハムファイターズでプレーしていた石川直也選手との契約が合意に至ったことを発表した。

石川投手は2014年ドラフト4位で山形中央高から日本ハムに入団。通算11年間で202試合に登板し、6勝7敗31セーブ58ホールド、防御率3.67の成績を残した。

2018年には守護神に抜擢され、プロ初セーブを記録。同年は52試合の登板で1勝2敗、18ホールド、19セーブ、防御率2.59と好成績をマーク。

翌年も60試合に登板するなどフル回転の働きを見せていたが、2020年は故障に苦しみ、トミー・ジョン手術を受けた。

懸命なリハビリを経て2022年に復帰を果たし、36試合の登板で2勝2敗8ホールド、6セーブ、防御率3.94を記録。

しかし、今季は一軍での登板はなく、ファームで29試合に登板して1勝3敗、防御率5.08と苦しんでいた。

オイシックスには今オフ、広島から加入した松山竜平選手、オリックスから加入した井口和朋投手など実績ある選手が次々と入団。石川投手も負けじと新天地で再び躍動することを期待したい。

■石川直也投手 プロフィール

石川直也(いしかわ なおや)

ポジション：投手

生年月日：1996年7月11日

身長／体重：192cm／93kg

投打：右投右打

ドラフト：2014年ドラフト4位

経歴：山形中央高–北海道日本ハムファイターズ

